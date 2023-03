Anna Ermakova muss sich anpassen: Becker-Tochter äußert sich zu neuer RTL-Vorschrift

In der kommenden "Let's Dance"-Show am Freitag wird Anna Ermakova nicht mit Valentin Lusin, sondern mit Christan Polanc tanzen. Das hat RTL bekannt gegeben. Ob das klappen wird? Schließlich hatte der Profitänzer vor Staffelstart gesagt, nicht mit Anna tanzen zu wollen. Die 23-Jährige spricht nun auf Instagram über die Herausforderung.

Riesen-Überraschung am Freitag (24. März) bei "Let's Dance": Am Ende der fünften Show verkündeten die Moderatoren Victoria Swarovski und Daniel Hartwich (44) völlig überraschend, dass es einen Partnertausch geben wird. In der nächsten Show muss jeder Promi mit einem neuen Profi tanzen. Das gab es in der deutschen Version von "Let's Dance" noch nie!

Partnertausch bei "Let's Dance": Promis erhalten neuen Tanzpartner

Der Schock war allen Teilnehmern ins Gesicht geschrieben. Sharon Battiste (31) weinte sogar bittere Tränen. Allen Gerüchten rund um Sharons und Christian Polanc' (44) Streitigkeiten zum Trotz – die Ex-"Bachelorette" schien sehr traurig wegen des Partnerwechsels zu sein. Die 31-Jährige tanzt in der sechsten Show (31. März) mit Valentin Lusin (36). Ihr ehemaliger Tanzpartner Christian Polanc tanzt hingegen mit Boris Beckers Tochter Anna Ermakova.

Christian Polanc wollte anfangs nicht mit Anna Ermakova tanzen

Dabei stand für den 44-jährigen Ingolstädter von Anfang an fest, dass er sich die Tochter von Boris Becker nicht als Tanzpartnerin vorstellen könne. "Ich glaube, die ist ohne Stöckelschuhe schon ein ganzes Stück größer als ich", sagte Polanc im Vorfeld in einem Livestream auf Instagram. Er selbst gehöre mit einer Körpergröße von 1,78 Metern eher "zur kleineren Fraktion".

Anna Ermakova hatte sich in den letzten Wochen zur "Let's Dance"-Favoritin entwickelt. Mit ihrem Quickstep konnte sie in der letzten Show die Jury erneut überzeugen. Zum zweiten Mal erhielt sie für ihren Auftritt volle 30 Punkte. Ob die Tochter von Tennislegende Boris Becker die Juroren auch mit Christian Polanc an ihrer Seite begeistern wird?

Anna Ermakova spricht über Training mit Christian Polanc

Nach ihrem ersten Training mit neuem Tanzpartner äußert sich die 23-Jährige via Instagram zum Partnertausch: "Das war Freitagnacht eine komplette Überraschung. Ich war sehr nervös, mit einem neuen Partner den Tanz zu lernen. (...) Ich werde Team Curly Fries und Valentin vermissen."

Für Christian Polanc hatte die Tochter von Tennislegende Boris Becker allerdings nur lobende Wörter übrig: "Mein neuer Tanzpartner ist sehr, sehr reizend und ein super Tänzer. (…) Die ersten Trainingsstunden sind rum. Es war sehr cool, muss ich sagen. Ich freue mich sehr. Jetzt kommt die ganze Technik", erzählt das Model.

"Let's Dance": Wie läuft es für Christian Polanc?

Auch Christian Polanc gibt via Instagram Einblicke ins Training mit seiner neuen Tanzpartnerin: "Diese Frau wurde von mir amtlich zum Schwitzen gemacht. Sie sagt, sie habe noch nie so geschwitzt", meint der Profi in seiner Story.

Es scheint, als würde die Chemie zwischen den beiden stimmen. Die Zuschauer von "Let's Dance" dürfen gespannt sein, ob Anna Ermakova auch mit neuem Tanzpartner die volle Punktzahl der Juroren erhalten wird...