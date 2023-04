"The Masked Singer"-Masken 2023: Welche Promis stecken hinter den Kostümen?

Endlich singen und tanzen wieder verkleidete Promis bei ProSieben, denn die Erfolgsshow "The Masked Singer" läuft seit April 2023 in der achten Staffel. Erneut werden wieder kreative Masken und Kostüme präsentiert, doch welche VIPs verbergen sich dahinter? Das Rätselraten um die geheimen Identitäten geht weiter.

Matthias Opdenhövel präsentiert "The Masked Singer" immer samstags

"The Masked Singer" läuft 2023 bereits in der achten Staffel. Sechs Kostüme wurden vor dem Start der Show veröffentlicht. In der ersten Sendung am 1. April sind dann drei weitere Masken vorgestellt worden. Das Rätselraten um die Promis unter der Verkleidung hat begonnen. Die AZ hat die neuesten Gerüchte und News rund um die beliebte ProSieben-Show.

Diese Kostüme stehen 2023 bei "The Masked Singer" auf der Bühne

Diese neun Kostüme sind bei "The Masked Singer" 2023 dabei:

"The Masked Singer" 2023: Wann läuft die Show im TV?

Am 1. April startete "The Masked Singer" 2023 mit der ersten Folge. Wie gewohnt wird jeden Samstag ein Promi-Kandidat seine Identität enthüllen müssen. Sechs Folgen wird es geben. Auch auf dem Streamingdienst "Joyn" kann die Show live verfolgt und im Nachhinein noch gestreamt werden.

Promi-Kandidaten bei "The Masked Singer" 2023: Wie viele verkleideten Stars sind dabei?

Wer sich hinter den Masken verbirgt, ist bis zur großen Enthüllung auf der Bühne selbstverständlich geheim. Nur ein paar Mitarbeiter wissen Bescheid, darunter wohl auch Moderator Matthias Opdenhövel. Bereits in den vergangenen Staffeln war er über die Identitäten der Promis eingeweiht. Die Anzahl der verkleideten VIPs ist noch nicht offiziell bekannt. 2022 durften neun Kandidaten ihre Gesangskünste beweisen. Und auch 2023 konnte man neun Prominente verpflichten.

"Masked Singer": Anna Loos steckte unter dem Seepferdchen

Mit seinem Kostüm bringt das Seepferdchen die Bühne zum Leuchten. Wie die Macher der Show verraten haben, sind die Schuppen mit fluoreszierender Farbe besprüht, wodurch die Maske im Dunkeln in Regenbogenfarben schimmert. Etwa 600 Stunden wurden in die Fertigstellung investiert. "Die Maske vom Seepferdchen wird auf den Schultern getragen statt wie üblicherweise auf dem Kopf. Das entlastet den maskierten Star und sorgt für mehr Bewegungsfreiheit", erklärt Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Das Seepferdchen © ProSieben/Willi Weber

Das Seepferdchen wurde am 22. April bei "The Masked Singer" rausgewählt und verpasst somit den Auftritt im Halbfinale in der kommenden Woche. Unter dem blauen Kostüm steckte Schauspielerin und Sängerin Anna Loos. Das war auch der Tipp von Juror Rea Garvey und Gastjurorin Beatrice Egli. Jurorin Ruth Moschner hatte auf Moderatorin Dunja Hayali gesetzt. Die Zuschauer vermuteten unter dem Seepferdchen mehrheitlich Anna Loos. Aber auch Musikerin Stefanie Kloß, Sängerin Vanessa Mai und Model Lena Gercke wurden genannt.

Marianne Rosenberg war bei "Masked Singer" der Pilz

Bei der neuen Staffel von "The Masked Singer" war der Pilz eines der skurrilsten Kostüme. Mit riesigen, beinahe psychedelischen Augen und 10.000 Schuppen, die einzeln per Hand angefertigt wurden, verfolgte er laut ProSieben nur eine Mission: Er will zum Glückssymbol der erfolgreichen Show werden.

Marianne Rosenberg war der Pilz bei "The Masked Singer" 2023 © ProSieben/Willi Weber

In der dritten Show (15.4.) wurde der Pilz von den Zuschauern rausgewählt. Während die Jury auf Marijke Amado oder Mary Roos tippten, lagen die Zuschauer in der ProSieben-App richtig. Die Mehrheit hatte Schlager-Star Marianne Rosenberg erkannt.

Marianne Rosenberg nahm die Pilz-Maske ab © ProSieben/Willi Weber

Jan Josef Liefers war das Känguru bei "The Masked Singer" 2023

Über die Bühne von "The Masked Singer" hoppelte in der ersten Show 2023 auch ein Känguru. Mit einem Gewicht von vier Kilogramm gehörte es zu den leichtesten Kostümen der neuen Staffel. Trotzdem war es in der Herstellung nicht minder aufwändig, denn die Kostümbildner haben insgesamt 600 Stunden daran gearbeitet.

Ob das Känguru bei "The Masked Singer" 2023 gerne Schnapspralinen verzehrt? © ProSieben/Willi Weber

Im Netz kursierten auch schon vor Show-Start Vermutungen, wer sich im Kostüm des Kängurus verstecken könnte. Unter anderem wurden Jana "Urkraft" Pallaske und Nelson Müller genannt. Ein Name, der häufiger fiel, ist der von Autor Marc-Uwe Kling. Doch bereits während der Live-Show am 1. April zeichnete sich ab, dass Schauspieler Jan Josef Liefers oder Entertainer Götz Alsmann unter dem Kostüm sein könnten. Nachdem die Zuschauer das Känguru direkt in Folge eins rausgewählt haben, musste der Promi die Maske vom Kopf nehmen und seine Identität preisgeben. Es war tatsächlich "Tatort"-Kommissar Jan Josef Liefers.

Schauspieler Jan Josef Liefers, nachdem er die Känguru-Maske in der TV-Show "The Masked Singer" vom Kopf nehmen musste. © dpa/Rolf Vennenbernd

Waschbär bei "The Masked Singer": Daniel Boschmann wurde bereits enthüllt

Pullunder, Kurzarmhemd und Hose mit Karomuster: Der Waschbär glänzte bei "The Masked Singer" nicht unbedingt mit modischen Highlights. In das Kostüm wurden über 300 Arbeitsstunden investiert, wie Maskenbauerin Marianne Meinl erklärt: "Wir haben die gesamte Maske mit Airbrush bearbeitet, damit das Gesicht vom Waschbär genauso süß aussieht wie das von einem echten Waschbären."

Der Waschbär singt 2023 auf der Bühne von "The Masked Singer". © ProSieben/Willi Weber

Aufgrund der Klamotte wurde hinter dem Waschbären bereits vor dem Start der Show ein Comedian vermutet: Olaf Schubert. Tatsächlich erinnerte der Style stark an den 55-jährigen Kult-Komiker. Auch im App-Voting hielt sich der Comedian in der ersten Show: Immerhin fünf Prozent glaubten, dass Schubert unter der Maske steckt. Die Mehrheit der Ratenden hatten aber eine ganz andere Vermutung. Ganze 67 Prozent tippten auf Fernsehmoderator Daniel Boschmann. Der "Sat.1 Frühstücksfernsehen"-Star steckte tatsächlich unter der Maske, wie in der zweiten Folge enthüllt wurde.

Der Komiker Olaf Schubert. © dpa

Wer ist der Igel bei "The Masked Singer" 2023?

Der Igel dürfte zu den aufwändigsten Kostümen zählen, denn dafür brauchten die Macher etwa 1.000 Stunden. Mehr als 10.000 Stacheln zieren seinen Rücken und wurden einzeln von Hand angefertigt.

Der Igel © ProSieben/Willi Weber

Hinter dem rockigen Kostüm vermuten 47 Prozent der ProSieben-App-Nutzer Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß. Auch auf Inka Bause (23 Prozent) und Stephanie Stumph (acht Prozent) wird getippt. Die Jury-Mitglieder tippten unter anderem auf Schlagersängerin Andrea Berg und Palina Rojinski.

Welcher VIP singt als Schuhschnabel?

"Jede Feder und jede Schuppe wurde einzeln ausgeschnitten, grundiert, bemalt, geföhnt, geformt und händisch angebracht", sagt die "Masked Singer"-Gewandmeisterin über den Schuhschnabel. Die XXL-Flügel haben eine Spannweite von 2,20 Metern und die Federn bestehen aus Thermoplastik. Damit ist das Kostüm zwar groß, aber nicht so schwer.

Der Schuhschnabel © ProSieben/Willi Weber

Vor der ersten Sendung hatten auf Instagram einige Fans auf Robert Marc Lehmann getippt. In der ProSieben-App taucht der Name des Meeresbiologen allerdings nicht mehr auf. Spitzenreiter unter den Vorschlägen ist Luca Hänni. Auf den Sänger aus der Schweiz tippen 42 Prozent der Nutzer. 31 Prozent der Fans vermuten, dass Nico Santos unter der Maske steckt und neun Prozent glauben, dass es sich um Samu Haber handelt.

Die Diamantula könnte Patricia Kelly sein

"Die Diamantula ist eine technische Meisterleistung. Dass die Maske sowohl im Stehen als auch im Krabbeln gut aussieht, war die größte Schwierigkeit für uns", sagte die Maskenbildnerin von ProSieben.

Die Diamantula © ProSieben/Willi Weber

Mit ihrer Stimme wuchsen viele Fans auf: Patricia Kelly. Für 87 Prozent der ProSieben-App-Nutzer steht fest, dass die Sängerin in dem beeindruckenden Kostüm steckt. Die Rate-Jury hat Patrica Kelly wohl nicht auf dem Schirm. Ruth Moschner hat den Verdacht, dass es Ute Lemper sein könnte. Rea Garvey hingegen dachte an Judith Williams.

Ist Lena Meyer-Landrut der Frotteefant?

400 Stunden wurde am Frotteefant gearbeitet. "Der Frotteefant zählt mit vier Kilo zu den leichteren Masken. Für seinen Kuschellook haben wir über zwölf Meter weichen Frottee und einen besonderen Walkloden verarbeitet", verrät Gewandmeisterin Alexandra Brandner.

Der Frotteefant © ProSieben/Willi Weber

Die Jury von "The Masked Singer" rätselte, ob Lena Meyer-Landrut, Enissa Amani oder Bahar Kizil unter den Frotteefant steckt. Die Ratenden in der "JoynMe"-App tippen außerdem auf die Komikerin Melissa Khalaj (67 Prozent) und Moderatorin Evelyn Burdecki (acht Prozent).

Steckt Verona Pooth unter dem Toast?

Immer gut drauf und in Plauderlaune, so kündigte ProSieben den Toast an. Doch welcher Promi hat sich so verkleidet?

Der Toast © ProSieben/Willi Weber

Die Juroren hatten einen Verdacht. Es könnte Werbe-Ikone Verona Pooth sein. Aber auch Michelle Hunzikers Name wird genannt. Die Fans in der "JoynMe"-App glauben hingegen, dass bei so viel guter Laune eine Komikerin unter der Maske stecken muss. 41 Prozent der App-User tippen auf Tahnee, 13 Prozent auf Inka Bause.