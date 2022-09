Neue Frisur für Lena Meyer-Landrut: Sängerin überrascht mit radikalem Schnitt

Es ist nicht das erste Mal, dass sich Lena Meyer-Landrut von ihrer langen Wallemähne trennt. Doch so kurz wie jetzt hat die Sängerin ihre Haare noch nie getragen. Fans reagieren überrascht und ziehen Vergleiche zu einem Weltstar.

Wow-Auftritt von Lena Meyer-Landrut! Die Sängerin präsentiert auf Instagram eine radikale Typveränderung, denn sie hat sich von ihren langen Haaren getrennt. Wie finden Fans den veränderten Look und an welche ehemalige Girlgroup-Sängerin erinnert sie mit ihrer neuen Frisur?

Lena Meyer-Landrut zeigt neue Frisur: Wie sieht die Sängerin jetzt aus?

"New hair who dis" – mit diesen Worten kommentiert die ESC-Gewinnerin von 2010 ihre kurze Haarpracht. Und wie kurz es tatsächlich geworden ist, zeigt sie mit neuen Fotos. So hat sich Lena Meyer-Landrut verändert:

Innerhalb weniger Stunden erhält der Instagram-Post der "Satellite"-Sängerin über 80.000 Likes und Tausende Kommentare. Promi-Freunde wie Moderatorin Cathy Hummels, Sänger Alvaro Soler, Model Stefanie Giesinger und Schauspielerin Emilia Schüle sind begeistert vom neuen Look und posten zahlreiche Herzen.

So gefällt Fans der veränderte Look von Lena Meyer-Landrut

Den Fans von Lena Meyer-Landrut scheint die veränderte Frisur größtenteils zu gefallen. Follower feiern die Sängerin mit Kommentaren wie "steht dir unfassbar gut", "sieht fantastisch aus" und "richtig hübsch". Einige ziehen sogar optische Vergleiche zu einem Weltstar. "Irgendwie hat das was von der jungen Victoria Beckham", lautet eine Nachricht dazu. Andere wiederum wollen Ähnlichkeiten zu Sängerin Natalie Imbruglia (bekannt für den Welthit "Torn") erkannt haben.

Und wie findet Lena Meyer-Landrut selbst ihren neuen Look? In ihrer Instagram-Story sagt sie zwar nichts dazu, lächelt aber verschmitzt in die Kamera und fasst sich dabei immer wieder in die Haare. Scheint ihr also auch ziemlich gut zu gefallen.