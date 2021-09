Nach Instagram-Löschung bei Pietro Lombardi: Sänger meldet sich mit mysteriösem Video

Was ist bei Pietro Lombardi los? Der Sänger hat alle Beiträge auf seinem Instragram-Account gelöscht. Nachdem er am Samstag in der "Giovanni Zarrella Show" einen seltsamen Auftritt hingelegt hat, zeigen sich Fans besorgt. Auch in seinem neusten Video wirkt der Sänger bedrückt.

14. September 2021 - 11:08 Uhr | AZ

Pietro Lombardi hat alle Beiträge auf Instagram gelöscht. © imago images/Karina Hessland