Motsi Mabuse zeigt Foto in Unterwäsche: "Let's Dance"-Auftritt mit Spannung erwartet

Wird Motsi Mabuse am Freitag von Moderator Daniel Hartwig auf dieses Dessous-Foto angesprochen? Profi-Tänzerin Motsi Mabuse posiert in Unterwäsche für ihre Fans. Die "Let's Dance"-Jurorin fühlt sich dabei in ihrem Körper sichtlich wohl.

20. April 2023 - 17:29 Uhr | Pauline Böwing

Motsi Mabuse sitzt aktuell wieder hinterm Jury-Pult von "Let's Dance" © BrauerPhotos