Motsi Mabuse: Anfeindungen wegen Gewicht und Körper

Tänzerin und "Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse macht sich schon lange für "Body Positivity" stark - sie selber hatte lange mit ihrem Körper zu kämpfen.

Auf Profitänzern lastet oft ein immenser Druck, eine vermeintlich perfekte Figur zu haben - darunter hatte auch Motsi Mabuse stark zu leiden, wie sie jetzt in einem britischen Magazin berichtet.

Der TV-Star, der auch in der britischen 'Let's Dance"-Variante "Strictly Come Dancing" in der Jury sitzt, hat wie berichtet in der Zeitschrift "Prima" unter anderem auch darüber gesprochen, warum sie fast ihr ganzes Leben mit ihrem Gewicht zu kämpfen hatte.

Motsi Mabuse: 50 Kilo und trotzdem zu dick?

"Als Profi-Tänzerin war mein Gewicht ein ständiger Kampf", erklärt sie. "Der Fokus liegt nicht nur sehr stark auf den Sieg, sondern auch auf dein Gewicht." Der Kommentar eines Lehrers ist besonders schockierend: "Ein Lehrer sagte mir einmal, dass ich abnehmen soll, als ich gerade mal 50 Kilo wog."

Dies ist auch der Grund, warum Motsi kein Fan davon wäre, sollte ihre Tochter (4) später in ihre Fußstapfen treten wollen: "Ich möchte sie von alldem fernhalten. Natürlich möchte ich, dass sie stolz auf die Dinge ist, die ich getan habe, aber wenn sie sagt, sie möchte ins Showgeschäft, werde ich sie wahrscheinlich einsperren!"

Mittlerweile hat Motsi Mabuse immerhin ein positiveres Verhältnis zu ihrem Körper entwickeln können: "Ich gehe nie auf die Bühne und denke, dass ich toll aussehe, aber ich bin nachsichtiger mit mir. Ein gesunder Geist, Körper und Seele sind wichtiger als dünn zu sein."