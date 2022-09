Daniel Küblböck: Vier Jahre nach seinem Verschwinden geht es nun um sein Vermögen

Heute vor vier Jahren ist Daniel Küblböck verschwunden. Noch immer ranken sich Mythen um den Verbleib des Sängers und auch die Frage, was mit dem Erbe geschieht, ist offenbar noch nicht geklärt.

Vier Jahre ist es nun her, dass Daniel Küblböck verschwunden ist. Am 9. September 2018 soll er über die Reling des Kreuzfahrtschiffs AIDAluna geklettert sein und sich dann vor dem kanadischen Neufundland in die eiskalten Fluten der Labradorsee gestürzt haben.

Ein Überwachungsvideo des Schiffes zeigte, dass zur fraglichen Zeit eine Person von Bord sprang. Am Tag nach Küblböcks Verschwinden hatte die kanadische Küstenwache die Suche nach ihm – wegen der kurzen Überlebenschance im kalten Nordatlantik – eingestellt.

Leiche nie gefunden: Küblböck vom Gericht für tot erklärt

Im August 2020 war beim Amtsgericht Passau ein Antrag auf Todeserklärung nach dem Verschollenheitsgesetz gestellt worden – Medienberichten zufolge von einer früheren Assistentin Küblböcks. Der Vater des Sängers, Günther Küblböck, sagte laut "Passauer Neue Presse": "Das wollten wir noch nicht so haben. Aber das Gericht hat entschieden." Es sei schwierig abzuschließen, wenn ein Mensch nicht gefunden sei.

Am 24. März 2021 wurde Daniel Küblböck vom Amtsgericht Passau für tot erklärt, die Behörden gingen bei dem Verschwinden des Sängers von Suizid aus.

Auch wenn der einstige DSDS-Star nun als tot gilt, ranken sich, aufgrund der Tatsache, dass seine Leiche nie gefunden wurde, bis heute zahlreiche Mythen um den Sänger. So soll er nun als Frau in Kanada leben. Einige Prominente sind der Meinung, dass Küblböck nun irgendwo unerkannt ein neues Leben führen würde.

Ebenso ungeklärt wie das Verschwinden des Sängers ist auch die Frage, was nun mit seinem Erbe geschieht. Durch kluge Investitionen soll Daniel Küblböck ein Vermögen von vier Millionen Euro erwirtschaftet haben. Doch wem fällt dieses Millionenerbe nun zu? "Wenn bei verstorbenen Personen kein Testament vorhanden ist, greift die gesetzliche Erbfolge ein", erklärte ein Richter am Passauer Amtsgericht.

Millionenvermögen: Kommt es nun zum Erbstreit?

Da Daniel Küblböck keine Kinder hatte, könnte es nun zu einem unschönen Erbstreit unter den nächsten Angehörigen des für tot erklärten Sängers kommen. Neben Vater Günther haben auch Adoptivmutter Kerstin Kaiser sowie Daniels leibliche Mutter Bianca einen Anspruch auf einen Teil des Vermögens.

Ob es schon zu einer Einigung kam, ist nicht bekannt, die Familie des Ex-DSDS-Stars hüllt sich schon seit Monaten in Schweigen.

Daniel Küblböck stammte aus Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn). Er hatte 2003 in der ersten Staffel der RTL-Casting-Show "Deutschland sucht den Superstar" den dritten Platz belegt.