Neuer Lebensabschnitt: Sophia Thiel verlässt München

Am Freitag hat sich Sophia Thiel wieder an ihre Follower gerichtet. Dabei kündigte sie Veränderungen in ihrem Leben an. Nun, zwei Tage später, ist klar, was sie mit den Andeutungen meinte.

Bei Sophia Thiel hat sich in den vergangenen Wochen und Monaten einiges getan. Wie sie am Sonntag in einem YouTube-Video bekanntgab, ist die Fitness-Influencerin nach Berlin gezogen.

Sophia Thiel verlässt München

Am Freitag hatte sich die 27-Jährige bei Instagram mit einer Story gemeldet. Auf dem Heimweg vom Workout kündigte Thiel an, an einem neuem Video für ihren YouTube-Kanal zu arbeiten, in dem sie über einen neuen Abschnitt in ihrem Leben erzählen wolle.

Am Sonntag folgte nun das angekündigte Video: Die 27-Jährige und Freund Rafael, der einen neuen Job in Berlin gefunden hat sind bereits umgezogen. Die Wohnung ist mit 45 Quadratmetern eher klein und auch noch recht spartanisch eingerichtet: "Es ist eine teilmöblierte Wohnung für den Übergang", erklärt Thiel in dem Video. Thiel und ihr Freund wollen nun in Berlin auf Wohnungssuche gehen und ein neues Zuhause in der Hauptstadt finden.

Das Wichtigste für die Influencerin: Erst einmal ein neues Fitnessstudio finden.