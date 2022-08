Sophia Thiel im Baywatch-Look: "Pamela Anderson kann einpacken"

Sophia Thiel urlaubt gerade in Spanien und lässt ihre Follower an ihrem Trip teilhaben. Dabei darf natürlich das obligatorische sexy Foto aus dem Meer nicht fehlen. In ihrem roten Badeanzug erinnert die Influencerin stark an eine gewisse TV-Rettungsschwimmerin.

31. August 2022 - 11:46 Uhr | AZ

Sophia Thiel begeistert ihre Fans mit einem Strandfoto, das an die Kultserie "Baywatch" erinnert. © Ursula Düren/dpa