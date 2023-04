Boris Becker zeigt sich familiär – kommt er jetzt für Anna Ermakova zu "Let's Dance"?

Boris Becker hat auf Instagram ein auffallend bodenständiges Familienfoto veröffentlicht. Wird er sich womöglich bald auch bei "Let's Dance" zeigen, um Tochter Anna Ermakova zu unterstützen?

Hier fing für Boris Beckers alles an: im Tennisclub Blau-Weiss in Beckers Heimatstadt Leimen. Nun hat er ein seltenes Familienfoto, welches an dem geschichtsträchtigen Ort aufgenommen wurde, auf Instagram veröffentlicht.

Den Tennisclub wie auch die Stadt Leimen hat der Tennisprofi schon zu Beginn seiner erfolgreichen Tennis-Karriere verlassen. Nun ist er für ein Familientreffen im engsten Kreis zurückgekehrt – und hat bei der Gelegenheit ein mehrere generationenübergreifendes Familienfoto veröffentlicht.

Auf dem Foto sitzt Boris Becker mit seiner Mama Elvira, Schwester Sabine und Nichte Carla offenbar im Restaurant des Tennisclubs. "Lunch mit der Mutter/Schwester/Nichte natürlich im Tennis-Club #blauweissleimen", schreibt die Tennislegende zu dem Bild. Vielen Followern gefällt das bodenständige Bild und sie wünschen der Familie "nur das Beste".

Boris Becker in seinem Heimatort Leimen

Vor einigen Wochen hat sich Becker schon mal auf Instagram zu Besuch bei dem Tennisclub und augenscheinlich im Wohnzimmer seiner Mama gezeigt. Nach seiner Haftentlassung bekommen seine Fans häufig den Familienmenschen Boris Becker zu sehen. Ob das möglicherweise auch bedeuten könnte, dass man ihn als Unterstützer von Tochter Anna Ermakova bei "Let's Dance" zu Gesicht bekommt?

Bisher war nur deren Mutter Angela Ermakova zu Gast in der Sendung. Boris Becker hatte immerhin über Social Media unter anderem zu Annas Geburtstag ausgedrückt, wie stolz er auf seine Tochter ist: "Ich wünsche meiner schönen Tochter nur das Beste an ihrem besonderen Tag. Ich könnte nicht stolzer sein auf die Frau, zu der sie vor unseren Augen heranwächst", schrieb er damals in seiner Instagram-Story.

Es wird sich zeigen, ob Boris noch höchstpersönlich im "Let's Dance"-Publikum Platz nehmen wird. Die letzten Schlagzeilen um Angela Ermakova und Boris Becker klangen nicht gerade nach Patchwork-Familienidylle, Ermakova unterstellte Becker sogar "verbalen Durchfall". Vielleicht wäre das Finale der Tanzshow ja eine gute Gelegenheit, um die Wogen zu glätten? Immerhin gilt Anna Ermakova mit ihrer konstant guten Leistung als heiße Anwärterin für das Siegertreppchen.