"Let's Dance": Unfair-Debatte um Llambis 9 Punkte für Knossi

Wie gerecht ist die RTL-Show "Let's Dance"? Die kritischen Stimmen werden nach der Live-Sendung vom vergangenen Freitag immer lauter – Teilnehmer und Fans beschweren sind. Die Bewertungen und das Punktesystem seien unfair gewesen, so die Vorwürfe.

Seit dem 17. Februar schweben Promipaare in der RTL-Tanzshow "Let's Dance" wieder über das Parkett. Noch sieben Paare kämpfen um den Einzug in das große Finale am 19. Mai. Wer die Show verlassen muss, entscheidet in Teilen auch die Jury rund um Motsi Mabuse, Jorge Gonzales und Joachim Llambi. Doch nach der letzten Show am vergangenen Freitag gab es vermehrt Stimmen, die Kritik an der Punktevergabe übten. Seitdem steht mal wieder die Frage im Raum: Ist das Bewertungssystem wirklich fair?

"Let's Dance": Auch Christian Polanc kritisiert Ergebnisse der Jury-Tänze

Angefangen hat alles mit den sogenannten Jury-Tänzen in der Show am Freitag. Dafür wurden alle Promis in Teams eingeteilt und den drei Juroren zugeteilt. Für die Paare des besten Teams gab es je zehn Punkte, für die Zweitplatzierten je acht und für die Letzten je sechs Punkte.

Profitänzer Christian Polanc, der mit Ex-Bachelorette Sharon Battiste im Team von Jorge Gonzales trainierte, übte an dieser Vorgehensweise auf Instagram viel Kritik. Auch die Bewertung daran störte ihn heftig. Der Vorwurf: Die Anforderungen bei den Jury-Tänzen seien unterschiedlich und die Bewertung unfair gewesen. Doch war auch eine andere Situation der "Let's Dance"-Folge unfair?

Eigentlich strenger Juror Joachim Llambi vergibt überraschend neun Punkte

Die Rede ist von Jens 'Knossi' Knossallas Tanzaufritt mit "Let's Dance"-Profi Isabel Edvardsson. Denn: Während Jorge Gonzales und Motsi Mabuse sieben bzw. acht Punkte gegeben haben, zückte ausgerechnet Juror Joachim Llambi die Neun-Punkte-Kelle. Das Besondere: Eigentlich ist Joachim Llambi für seine harten und kritischen Bewertungen bekannt. Er verlangt gern die absolute Maximale von den Promis.

Neun Punkte von Joachim Llambi: Jens Knossalla völlig aus dem Häuschen

Normalerweise vergibt Joachim Llambi stets weniger Punkte als seine Mitjuroren Mabuse und Gonzales. Warum gab er Knossi starke neun Punkte? Lag es vielleicht auch an der persönlichen Sympathie? Der Unterhaltungswert sei bei Knossi hoch gewesen, so Llambi in der Begründung. Der TV-Star tanzte mit Isabel Edvardsson zu Robbie Williams' "Let me entertain you". Knossi konnte, als er Llambis Bewertung hörte, sein Glück kaum fassen. "Das ist ja unfassbar! Neun Punkte von Llambi? Das ist sehr, sehr, sehr, sehr krass."

Während Knossi sich freute, regten sich viele Fans via Instagram über diese Bewertung auf. "Das war Schiebung vom Feinsten. Bis jetzt dachte ich immer, Herr Llambi sei fair. Knossi 9 Punkte geben und Ali und Mimi müssen in seinem Klamauk-Teamtanz bluten", schreibt ein User. Jemand anderes beschwert sich mit den Worten: "Dieser Tanz war sowas von lächerlich! Jeder andere hätte maximal drei Punkte bekommen."

Hat die Llambi-Bewertung die "Let's Dance"-Fans vergrault?

Joachim Llambi hat sich selbst zu den Vorwürfen noch nicht geäußert. Aber egal, ob unfair oder nicht, für Knossi war diese Bewertung natürlich ein voller Erfolg. Er wurde am Ende der "Let's Dance"-Folge nicht rausgewählt. Doch hat Llambis (unfaire) Neun-Punkte-Bewertung möglich viele Zuschauer vergrault? Das wird sich die nächsten Wochen zeigen...