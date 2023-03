Wow-Auftritt im Bikini: Motsi Mabuse begeistert mit Urlaubsfotos

"Let's Dance"-Jurorin Motsi Mabuse begeistert ihre Fans mit Urlaubsfotos, die die Profi-Tänzerin am Strand zeigen. Dabei posiert die stets gut gelaunte Motsi auch im Bikini.

Motsi Mabuse verbreitet mit ihrer fröhlichen Art immer gute Laune. Auf Instagram lässt die Profi-Tänzerin ihre Fans an ihrem Leben teilhaben und sorgt damit für jede Menge Urlaubsstimmung.

Motsi Mabuse sorgt auf Instagram für Urlaubsstimmung

"Ein Traum" schreibt Motsi Mabuse unter einen Instagram-Beitrag, der sie im Urlaub zeigt. Die "Let's Dance"-Jurorin nimmt ihre Follower in der Bilderreihe mit an einen Traumhaften Sandstrand, an den Pool und auf ein Boot. Dabei ist die 41-Jährige auch im gemusterten Bikini zu sehen.

Die Fans sind begeistert und überschütten die gebürtige Südafrikanerin in den Kommentaren mit Komplimenten. Zu lesen ist dort etwa "Wunderschön bist du, Motsi" oder "tolle Bilder! Viel Spaß!"