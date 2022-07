Monika Gruber mischt sich in Fernsehgarten-Debatte um Layla-Text ein

Darf man den Mallorca-Hit "Layla" nun spielen oder nicht? Diese Debatte beschäftigt derzeit offenbar ganz Deutschland. Auch Monika Gruber hat dazu eine Meinung.

Nachdem das Lied "Layla" bereits auf diversen Volksfesten wie auch auf der Wiesn verboten wurde, soll es nun für den "ZDF-Fernsehgarten" umgeschrieben werden. Dazu hat sich Monika Gruber nun auf ihrem Instagram-Kanal zu Wort gemeldet.

Die Kabarettistin findet die Aufregung um das als sexistisch kritisierte Lied ganz offensichtlich übertrieben: "Meine Gute was ist mit euch, das ist ein Ballermann-Party-Blödelsong, das ist doch keine Abhandlung über die Rolle der Frau in der modernen Gesellschaft", erklärt sie in dem Beitrag. Schließlich gibt es andere Lieder mit ähnlicher Thematik, über die sich niemand aufregt: "Dann müsst ihr bei Spider Murphy Gang anrufen und 'Skandal im Sperrbezirk' verbieten lassen."

Monika Gruber bezieht Stellung zu "Layla": "Keine anderen Probleme"

Zum Schluss des Videos fügt sie noch hinzu: "Das einzige, was mich an dieser Diskussion beruhigt, ist, dass wir offensichtlich in Deutschland grade keine anderen Probleme haben." Ihre Follower scheinen durch die Bank ihrer Meinung zu sein, denn in den Kommentaren finden sich ausnahmslos zustimmende Worte.