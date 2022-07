Für den "ZDF-Fernsehgarten" zu pikant: Wird "Layla" umgetextet?

Sexistisch, zu primitiv und einfach unpassend – finden viele den Party-Hit "Layla". Auf der Wiesn ist der Song, der aktuell auf Platz eins der Chart steht, schon aus der Playlist genommen. Und auch die Verantwortlichen beim "ZDF-Fernsehgarten" sollen mit dem "Puffmama"-Text nicht glücklich sein.

Es gibt bekanntlich keine schlechte Presse und so läuft die PR für den Song "Layla" aktuell hervorragend. Das wissen auch die Macher des Ballermann-Hits, der Produzent Ikke Hüftgold und die beiden Sänger Robin Leutner (DJ Robin) und Michael Müller (Schürze). Ihr Lied ist derzeit DAS Gesprächsthema!

Neuer Text von "Layla" für den "ZDF-Fernsehgarten"?

Das ist auch dem ZDF klar, das die Ballermann-Stars in den "Fernsehgarten" eingeladen hat. Am 31. Juli soll es eine "Mallorca vs. Oktoberfest"-Ausgabe vom Mainzer Lerchenberg geben. Doch der öffentliche-rechtliche Sender soll eine Bedingung gestellt haben, damit die Interpreten bei Moderatorin Andrea Kiewel auftreten dürfen. Der Text müsse teilweise umgeschrieben und entschärft werden, berichtet .

Aus "Puff" könnte "Bus" werden

Aus "Puffmama Layla" könnte in der Harmlos-Version eine "Busmama" werden. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein Partysong mit neuem Text im "ZDF-Fernsehgarten" gespielt würde. Peter Wackel trat 2015 mit "Pfeiff' drauf, Malle ist nur einmal im Jahr" auf – und nicht mit dem Original "Scheiß drauf, Malle ist nur einmal im Jahr".

Julian David: "Mit Verbot, feuert man den Kult um einen Song erst Recht an"

Schlagersänger und Moderator Julian David findet die "Layla"-Debatte überzogen. Der Musiker zur AZ: "Mit einem Verbot, feuert man den Kult um einen Song erst recht an. Und die Reaktionen von Künstlerkolleg:innen, die auf den angesprochenen Volksfesten auftreten, sieht man ja auf Social Media: Da wird 'Layla' einfach a capella angestimmt. Natürlich muss und soll man über fragliche Songtexte diskutieren dürfen, aber dann doch bitte genreübergreifend und mit Sinn und Verstand. Bei dem, was zum Teil im Deutsch-Rap verherrlicht wird, kriegt selbst Layla rote Ohren."

Peter Wolf, Ex-Produzent der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel", rät den beiden Sängern, den Text nicht für den "ZDF-Fernsehgarten" zu ändern. Zu "Bild" sagt er: "Das wäre ja so, als wenn man damals bei Mickie Krauses Song gefordert hätte aus 'Olé, wir fahr‘n in Puff nach Barcelona' zu machen 'Ole, wir fahren mit dem Bus nach Barcelona'. Das hat ja damals auch keiner gefordert."

Kinder-Version: "Ich hab nen Wuff… und die Hundemama, die heißt Layla"

Nachdem "Layla" wegen seiner Textzeilen in Kritik geraten war, kündigte Ikke Hüftgold an, eine Kinder-Version zu planen: Aus "Puff" wird dann "Wuff". Der Produzent zu RTL: "Wir sehen ein, dass es auch noch eine andere Version des Songs geben muss. Wir wissen, dass auch kleine Kinder 'Layla' hören. Deshalb muss es auch eine Kinderversion geben." Der neue Refrain soll dann lauten: "Ich hab nen Wuff… und die Hundemama, die heißt Layla." Layla sei schließlich auch ein beliebter Hundename, sagt Hüftgold und stellt klar: "Den Originalsong wird es weiter geben. Den texten wir definitiv nicht um! Das wäre fatal."