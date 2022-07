"Layla": Umstrittener Ballermann-Hit weiter an der Chart-Spitze

Deutschland streitet um den Ballermann-Song "Layla", doch jede Presse ist offenbar gute Presse. Das Lied führt in der vierten Woche in Folge die Single-Charts an.

15. Juli 2022 - 17:39 Uhr | (mia/spot)

Impressionen vom Ballermann: "Layla" führt derzeit die Single-Charts an. © Video Media Studio Europe/Shutterstock

Die Diskussionen um den Ballermann-Song "Layla" haben den Verkaufszahlen des Liedes offenbar nicht geschadet. Der Song führt weiterhin die von GfK Entertainment ermittelten Offiziellen Deutschen Charts an. Damit ist das Lied von DJ Robin und Schürze nun zum vierten Mal in Folge die Nummer Eins in den deutschen Single-Charts. Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Glomex). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Glomex über den Consent-Anbieter verweigert "Layla" hatte in den letzten Tagen wegen seines Textes für zahlreiche Diskussionen und Schlagzeilen gesorgt. In dem Lied geht es um "Puffmama" Layla, die "schöner, jünger, geiler" sein soll. Mehrere Volksfeste haben den Song bereits verboten, worin andere wiederum Zensur sehen. Kultur Royal

Hörer und Hörerinnen beschwerten sich wochenlang Auch das "Schlager Radio" hatte sich dazu entschieden, die Nummer nur noch nach 22 Uhr in einer Party-Sendung zu spielen, . Radio-Chef Oliver Dunk erzählte demnach, dass sich Hörer und Hörerinnen des Senders schon "seit Wochen" über den Song beschwerten. Es seien demnach "überdurchschnittlich viele Anrufe und E-Mails" eingegangen. Hinter "Layla" hat sich "Paradise" von Liaze positioniert, neu auf Platz drei sind Kontra K, Sido & Leony mit "Follow". Die Albumcharts führt die Saarländer Metal-Band Powerwolf mit ihrem Streaming-Show-Album "The Monumental Mass: A Cinematic Metal Event" an, das Rammsteins "Zeit" vom Thron geworfen und auf Platz drei verwiesen hat. Auf Rang zwei liegt Cro mit der Anniversary Edition seines Albums "Raop" aus dem Jahr 2012.