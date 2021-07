Máxima und Willem-Alexander grüßen in Berlin unterm Regenschirm

Das niederländische Königspaar Máxima und Willem-Alexander ist in Berlin angekommen. Gemeinsam mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier trotzen alle Anwesenden dem Nieselregen.

Königin Máxima der Niederlande (50) und König Willem-Alexander (54) sind auf Staatsbesuch in Berlin eingetroffen. Der leichte Regen konnte die Stimmung beim Treffen mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (65, SPD) nicht trüben. Fröhlich posierten die drei unter großen schwarzen Regenschirmen vor dem Schloss Bellevue für die Fotografen.

Weitere Aufnahmen zeigen zudem Königin Máxima, wie sie während der offiziellen Begrüßungszeremonie mit militärischen Ehren neben Steinmeiers Ehefrau Elke Büdenbender (59) steht. Diese wiederum saß mit einem geschienten Fuß und Krücken auf einem Stuhl.

Und so geht es weiter

Das niederländische Königspaar bleibt bis zum 7. Juli in Deutschland. Am heutigen Nachmittag werden Máxima und Willem-Alexander Berlins Regierenden Bürgermeister Michael Müller (56) am Brandenburger Tor treffen und sich anschließend im Roten Rathaus in das Goldene Buch der Stadt eintragen.

Bundestag, Bundesrat und ein Besuch bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (66) stehen am Dienstag auf dem royalen Programm. Abends ist ein Konzertbesuch geplant. Und am Mittwoch geht es dann noch zur Technischen Universität und ins Humboldt-Forum.

"Der Besuch konnte im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden und findet nun in angepasster Form statt", .