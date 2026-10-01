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Mächtiges Treffen in der Bräurosl: So geht Netzwerken auf der Wiesn

Wirtschaftsanwalt Stavros Kostantinidis lädt zum dritten großen Netzwerk-Treffen auf dem Oktoberfest. Wer am Mittwochabend beim Wirtschafts-Stammtisch in der Bräurosl dabei ist...
Steffen Trunk |
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Illuster, mächtig und einflussreich: So prominent besetzt war der Wirtschafts-Stammtisch...
API, ABR 9 Illuster, mächtig und einflussreich: So prominent besetzt war der Wirtschafts-Stammtisch...
Popstar Sasha heizt den Bräurosl-Gästen ein
API/Manuel Tilgner 9 Popstar Sasha heizt den Bräurosl-Gästen ein
Klaus Holetschek und Stavros Kostantinidis
ABR-Pictures/Petra Schönberger 9 Klaus Holetschek und Stavros Kostantinidis
Peter und Franziska Reichert, Saskia Greipl, Florian Schörghuber und Stavros Kostantinidis
API/Manuel Tilgner 9 Peter und Franziska Reichert, Saskia Greipl, Florian Schörghuber und Stavros Kostantinidis
Aus den USA angereist: Politikerin Andrea Catsimatidis und Schauspielerin Leigh-Ann Rose.
API/Manuel Tilgner 9 Aus den USA angereist: Politikerin Andrea Catsimatidis und Schauspielerin Leigh-Ann Rose.
Peter Reichert, Saskia Greipl, Leigh-Ann Rose und Franziska Reichert
ABR-Pictures/Petra Schönberger 9 Peter Reichert, Saskia Greipl, Leigh-Ann Rose und Franziska Reichert
Michaela Kaniber mit Maja Henke und Ehemann Florian Hahn
ABR-Pictures/Petra Schönberger 9 Michaela Kaniber mit Maja Henke und Ehemann Florian Hahn
Clemens Baumgärtner und Eric Beißwenger
ABR-Pictures/Petra Schönberger 9 Clemens Baumgärtner und Eric Beißwenger
Peter und Franziska Reichert mit Michaela Kaniber, Eric Beißwenger und Saskia Greipl
ABR-Pictures/Petra Schönberger 9 Peter und Franziska Reichert mit Michaela Kaniber, Eric Beißwenger und Saskia Greipl

Nach einem prall gefüllten Wiesn-Kalender in der ersten Volksfest-Woche bleibt nun endlich mehr Zeit für gute Gespräche, großartige Gesellschaft und gemeinsame Genussmomente. Münchens Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis hat zum hochkarätigen Wiesn-Treffen geladen.

Wirtschafts-Stammtisch in der Bräurosl von Netzwerker Stavros Kostantinidis 

Bereits zum dritten Mal versammeln sich einflussreiche Gestalter und mächtige Lenker zum feinsten Austausch auf der Theresienwiese. In der Bräurosl der Wiesn-Wirte Franziska und Peter Reichert wird gefachsimpelt, geratscht, gescherzt, geschlemmt, geprostet und gelegentlich geheim getuschelt.

Schörghuber, Heßler, Kostantinidis & Co. treffen sich auf dem Oktoberfest

Unter den 90 erlesenen Gästen beim Wirtschafts-Stammtisch: Florian Schörghuber (Chef der Schörghuber Gruppe), Dr. Hans-Joachim Heßler (Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs), Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek, Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), Ex-Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU), Manuel Pretzl (CSU-Chef im Münchner Stadtrat), Rechtsanwalt Marco Tucci (Wirtschaftskanzlei Noerr), Neoshare-Gründer Nico Singer, Rechtsanwalt Alexander Liegl, Ex-Europaminister Eric Beißwenger, Andrea Catsimatidis (Vorsitzende der Republikanischen Partei in Manhattan), Marc Epper (Hotel-Chef des Park Hyatt Zürich), Popstar Sasha sowie Florian Hahn (CSU-Staatsminister im Auswärtigen Amt) mit seiner Ehefrau, der Münchner Beauty-Doc Maja Henke.

"Ich liebe die Energie, wenn hier alle zusammenkommen"

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber freut sich nach der CSU-Klausur im Kloster Banz und der Agrarministerkonferenz in Würzburg auf einen privaten München-Abend in der Bräurosl. Wunderschöne Hingucker: Society-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis und die US-amerikanische Schauspielerin Leigh-Ann Rose. Der internationale Star ist von der Bräurosl-Atmosphäre begeistert und sagt der Abendzeitung: "Ich liebe die Energie, wenn hier alle zusammenkommen und das Leben mit Musik feiern." 

Das sieht auch Münchens engagierteste Charity-Lady so. Saskia Greipl-Kostantinidis meint: "Ich bin ja eigentlich ein Käfer-Mädchen und bin zum ersten Mal in der Bräurosl. Ich bin total begeistert! Hier herrscht eine einmalige Stimmung. Es ist ein so schönes, typisch Münchner Bierzelt, und ich fühle mich auf Anhieb wie zu Hause."

Popstar Sasha singt vor 8000 jubelnden Gästen

Euphorisch geht es zu, als Popstar Sasha nicht nur die Netzwerk-Runde unterhält, sondern überraschend auch die große Bräurosl-Bühne entert und 8000 Gäste mit seinem 20 Jahre alten Ohrwurm "Lucky Day" mitreißt. Glücklich sind auch die Zelt-Gastgeber. Franziska Reichert sagt der Abendzeitung: "Die Wiesn ist eine 10/10. Kaum zu glauben, dass am Sonntag schon wieder Schluss ist. Wir hatten heuer so viele tolle Gäste. Ein Highlight war natürlich Ilse Aigner, die bei uns dirigierte, oder Heidi Klum, die performte."

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