Mächtiges Treffen in der Bräurosl: So geht Netzwerken auf der Wiesn

Wirtschaftsanwalt Stavros Kostantinidis lädt zum dritten großen Netzwerk-Treffen auf dem Oktoberfest. Wer am Mittwochabend beim Wirtschafts-Stammtisch in der Bräurosl dabei ist...

Nach einem prall gefüllten Wiesn-Kalender in der ersten Volksfest-Woche bleibt nun endlich mehr Zeit für gute Gespräche, großartige Gesellschaft und gemeinsame Genussmomente. Münchens Top-Netzwerker Stavros Kostantinidis hat zum hochkarätigen Wiesn-Treffen geladen.

Wirtschafts-Stammtisch in der Bräurosl von Netzwerker Stavros Kostantinidis

Bereits zum dritten Mal versammeln sich einflussreiche Gestalter und mächtige Lenker zum feinsten Austausch auf der Theresienwiese. In der Bräurosl der Wiesn-Wirte Franziska und Peter Reichert wird gefachsimpelt, geratscht, gescherzt, geschlemmt, geprostet und gelegentlich geheim getuschelt.

Schörghuber, Heßler, Kostantinidis & Co. treffen sich auf dem Oktoberfest

Unter den 90 erlesenen Gästen beim Wirtschafts-Stammtisch: Florian Schörghuber (Chef der Schörghuber Gruppe), Dr. Hans-Joachim Heßler (Präsident des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs), Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (CSU), CSU-Fraktionschef Klaus Holetschek, Münchens Dritte Bürgermeisterin Verena Dietl (SPD), Ex-Wiesn-Chef Clemens Baumgärtner (CSU), Manuel Pretzl (CSU-Chef im Münchner Stadtrat), Rechtsanwalt Marco Tucci (Wirtschaftskanzlei Noerr), Neoshare-Gründer Nico Singer, Rechtsanwalt Alexander Liegl, Ex-Europaminister Eric Beißwenger, Andrea Catsimatidis (Vorsitzende der Republikanischen Partei in Manhattan), Marc Epper (Hotel-Chef des Park Hyatt Zürich), Popstar Sasha sowie Florian Hahn (CSU-Staatsminister im Auswärtigen Amt) mit seiner Ehefrau, der Münchner Beauty-Doc Maja Henke.

"Ich liebe die Energie, wenn hier alle zusammenkommen"

Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber freut sich nach der CSU-Klausur im Kloster Banz und der Agrarministerkonferenz in Würzburg auf einen privaten München-Abend in der Bräurosl. Wunderschöne Hingucker: Society-Queen Saskia Greipl-Kostantinidis und die US-amerikanische Schauspielerin Leigh-Ann Rose. Der internationale Star ist von der Bräurosl-Atmosphäre begeistert und sagt der Abendzeitung: "Ich liebe die Energie, wenn hier alle zusammenkommen und das Leben mit Musik feiern."

Das sieht auch Münchens engagierteste Charity-Lady so. Saskia Greipl-Kostantinidis meint: "Ich bin ja eigentlich ein Käfer-Mädchen und bin zum ersten Mal in der Bräurosl. Ich bin total begeistert! Hier herrscht eine einmalige Stimmung. Es ist ein so schönes, typisch Münchner Bierzelt, und ich fühle mich auf Anhieb wie zu Hause."

Popstar Sasha singt vor 8000 jubelnden Gästen

Euphorisch geht es zu, als Popstar Sasha nicht nur die Netzwerk-Runde unterhält, sondern überraschend auch die große Bräurosl-Bühne entert Glücklich sind auch die Zelt-Gastgeber. Franziska Reichert sagt der Abendzeitung: "Die Wiesn ist eine 10/10. Kaum zu glauben, dass am Sonntag schon wieder Schluss ist. Wir hatten heuer so viele tolle Gäste. Ein Highlight war natürlich Ilse Aigner, die bei uns dirigierte, oder Heidi Klum, die performte."