Umjubelter Oktoberfest-Besuch: Wie es Ilse Aigner nach der Operation geht

Was für ein farbenfrohes Wiedersehen mit einem sympathischen Polit-Schwergewicht: Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner besucht am Samstag das Oktoberfest. Hinter der 61-Jährigen liegen gesundheitlich herausfordernde Wochen mit einem Krankenhausaufenthalt und anschließender Reha.

Nur Zuschauen ist nicht unbedingt ihre Art. Bayerns Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU), die auch als mögliche nächste Bundespräsidentin gehandelt wird, feiert am Samstag ihr Wiesn-Comeback. In einem farbenfrohen pinken Dirndl und Turnschuhen entert die 61-Jährige die Bühne der Bräurosl, greift zum Taktstock und dirigiert den Olympiadenmarsch. Ausgerechnet am Tag der Olympia-Entscheidung hätte das Stück kaum passender gewählt sein können.

Ilse Aigner: Nach Knie-OP in Turnschuhen in der Bräurosl

Ilse Aigner hatte vor acht Wochen eine Knie-Operation. Nach dem Klinikaufenthalt folgte die Reha mit gezielten Physio-Übungen. Dabei machte die Landtagspräsidentin schnell Fortschritte. Der Abendzeitung teilte sie im August mit: "Gemeinsam mit den großartigen Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten arbeite ich daran, mein Knie Schritt für Schritt wieder beweglicher und belastbarer zu machen. Dabei steht unter anderem neurozentriertes Training, Lymphdrainage, Bewegungsbad und die motorisierte Bewegungsschiene auf dem Programm."

Die Operation hatte Aigner bewusst in die parlamentarische Sommerpause gelegt. Inzwischen hat sie sich unter anderem beim Hexal-Firmenjubiläum und beim Trachten- und Schützenzug wieder in der Öffentlichkeit gezeigt.

Oktoberfest-Besuch: Wie es Ilse Aigner nach der Knie-OP geht

Von den Oktoberfest-Besuchern wird die Landtagspräsidentin mit lautem Applaus begrüßt. Aigner setzt auf festes, bequemes Schuhwerk. Zum Dirigieren der Bräurosl-Kapelle trägt sie Turnschuhe. Aigner muss sich noch schonen. Sie kann nach der Operation nicht lange sitzen, stehen und laufen, erfährt die Abendzeitung.

Ilse Aigner gibt den Takt vor: In Turnschuhen und bester Laune dirigiert die Landtagspräsidentin die Bräurosl-Kapelle Die Karolinenfelder. © privat

Aigner ist mit rund 20 Gästen und Kollegen aus verschiedenen Landtagen privat in der Hausbox der Bräurosl zu Gast. Dass die 61-Jährige anschließend auf die Bühne in der Zeltmitte kommt und selbst zum Taktstock greift, hatte sich die Karolinenfelder-Kapelle ausdrücklich gewünscht. Auch dabei: Bayerns neuer Justizminister Josef Schmid. Der CSU-Politiker war von 2014 bis 2018 Wiesn-Chef.

Wiesn-Wirt Reichert: "Ilse Aigner war total entspannt"

"Ilse Aigner war total entspannt und hat nach dem Dirigieren auch eine Führung durchs Zelt mitgemacht. Wir haben uns sehr über ihren Besuch gefreut", sagen Wiesn-Wirte Franziska und Peter Reichert der Abendzeitung zu Aigners kurzem Wiesn-Intermezzo.

Aigner wird als mögliche Bundespräsidentin gehandelt

Ilse Aigner wird als mögliche Kandidatin für die Bundespräsidentenwahl gehandelt. CSU-Chef Markus Söder hat sich bereits öffentlich für eine mögliche Kandidatur seiner Parteikollegin ausgesprochen. Aigner selbst hält sich bei den Spekulationen bislang bedeckt. Die Wahl des nächsten Bundespräsidenten findet am 30. Januar 2027 statt.