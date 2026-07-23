Lisa Müller mit männlicher Begleitung: Was sie zu den Liebes-Spekulationen sagt

Besonderer Hingucker beim Empfang auf Schloss Schleißheim: Lisa Müller sorgt mit ihrer Begleitung für neugierige Blicke. Nach der Trennung von Thomas Müller spricht die 36-Jährige in der AZ über den Mann an ihrer Seite beim Fest von Ilse Aigner.

Sieben Wochen nach Bekanntwerden des Ehe-Aus mit Fußballstar Thomas Müller zeigte sich Lisa Müller wieder in der Öffentlichkeit. Die fitte Dressurreiterin entschied sich für einen glamourösen Auftritt beim Sommer-Empfang der bayerischen Landtagspräsidentin Ilse Aigner auf Schloss Schleißheim.

Lisa Müller will weiterhin in der Politik bleiben

Zur CSU-Politikerin hat Müller bereits eine Verbindung. Bei Aigner absolvierte sie ein Praktikum im Landtag. Auch künftig möchte die 36-Jährige politisch aktiv bleiben und weitere Erfahrungen sammeln. Auf ihre politischen Ambitionen angesprochen, sagte Lisa Müller der AZ beim Empfang: "Es sind weiterhin viele - ich nenne es mal Praktika, es sind ja eigentlich keine Praktika - viele Besuche im Landtag oder bei anderen Politikern geplant."

Vertraut an ihrer Seite: Rätsel um Lisa Müllers männliche Begleitung gelöst

Für Gesprächsstoff sorgte vor allem Lisa Müllers Begleitung. Viele Gäste fragten sich: Wer ist der attraktive Mann an ihrer Seite? Die AZ weiß: Es ist Michael James Murphy. Der Unternehmer aus Ingolstadt ist Geschäftsführer der Murphy Consulting GmbH, die Firmen im Bereich IT und E-Commerce berät. Unter anderem beim Aufbau, der Optimierung und der technischen Betreuung von Online-Shops. Zudem ist Murphy Gründer von Candle Guy, einer Marke für humorvolle und provokante Duftkerzen mit Sprüchen, die vor allem als besondere Geschenkidee im Internet vertrieben werden.

Lisa Müller dementiert Liebes-Spekulationen

Um den neuen Partnern von Lisa Müller handelt es sich bei Murphy aber nicht. Lisa Müller erklärte der AZ: "Das ist mein allerbester Freund Michael und den habe ich heute zum letzten Mal als Junggeselle ausgeführt. Er heiratet nämlich am Samstag."

Michael Murphy ist Lisa Müllers bester Freund. Er heiratet am Wochenende. © dpa/Felix Hörhager

Für Lisa Müller jagt derzeit ein Turnier das nächste. Nach einem Start in Österreich am Wochenende geht es für die Dressurreiterin Schlag auf Schlag weiter: "Ende September dann auch in Wien - zwischendurch mache ich einen kurzen Abstecher nach Aachen - und dann stehen noch einige Turniere in Stuttgart, Zürich, Frankfurt und Salzburg auf dem Plan. Toi, toi, toi, die Pferde sind fit. Gerade läuft es sportlich wirklich super."

Ehe-Aus von Lisa und Thomas Müller wird im Juni 2026 bekannt

Lisa und Thomas Müller lernten sich 2007 über gemeinsame Freunde kennen und gaben sich im November 2009 das Jawort. Fast 17 Jahre lang galten die Dressurreiterin und der Fußballstar als eines der beständigsten Promi-Paare Deutschlands, ehe sie im Juni 2026 ihre Trennung bekannt gaben. Gemeinsame Kinder haben die beiden nicht.

Thomas Müller lebt und kickt inzwischen in Vancouver, ist aber seiner Heimat München weiterhin eng verbunden. Regelmäßig hält sich der Fußballstar auch in der bayerischen Landeshauptstadt auf. Die AZ berichtete bereits im vergangenen Sommer exklusiv, dass Müller eine Wohnung im Gärtnerplatzviertel bezogen hat.

Empfang auf Schloss Schleißheim von Ilse Aigner: 3000 Gäste feiern mit

Landtagspräsidentin Ilse Aigner hat am Dienstag gemeinsam mit dem Präsidium zum traditionellen Sommer-Empfang des Bayerischen Landtags auf Schloss Schleißheim geladen. Mehr als 3000 ehrenamtlich engagierte Bürger, insbesondere aus dem Bereich Sport sowie Gäste aus Politik, Gesellschaft und Kultur feierten bis in die Nacht.

Ilse Aigner ist die Gastgeberin des Sommer-Empfangs des Bayerischen Landtags. © dpa/Felix Hörhager

Ilse Aigner befürwortet Olympia-Bewerbung

Der diesjährige Empfang stand im Zeichen des Sports. Dazu gehörten viele ehrenamtliche Gäste aus diesem Bereich und die Unterstützung des Vorhabens der Landeshauptstadt München, sich für die Ausrichtung der Olympischen und Paralympischen Sommerspiele ab 2036 zu bewerben. Aigner bekannte sich klar zu München und Bayern: "Wir wollen wieder Gastgeber sein: Das hieße nicht nur Superstars aus aller Welt hier bei uns. Gastgeber sein, das hieße auch Heimspiel für Profis, die darauf hintrainieren, die wir fördern, die wir anfeuern! Wir würden viele neue Vorbilder gewinnen, die Kinder und Jugend begeistern, die eine ganze Generation hinführen zum 'Gewinnen wollen' und die den Teamgedanken, den Respekt und das Miteinander vorleben. Gerade die Ehrenamtlichen setzen sich dafür ein: Breitensport hält unser Land fit. Ohne Breitensport kein Spitzensport!"

Ilse Aigner als nächste Bundespräsidentin? Das sagt Lisa Müller

Ob es Aigners letzter Sommer-Empfang als bayerische Landtagspräsidentin gewesen ist? Noch unklar! Mit dem Ende der Amtszeit von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Januar 2027 wird bereits über mögliche Nachfolger diskutiert. Als aussichtsreiche Kandidatin gilt dabei auch Ilse Aigner. Die CSU-Politikerin genießt parteiübergreifend hohes Ansehen. Lisa Müller sagte der AZ: "Ich würde es mir wünschen. Ilse Aigner verkörpert für mich alles, was man als Bundespräsidentin mitbringen muss. Das Nahbare, Bodenständige, ihr Fachwissen und ihre Aura, die sie ausstrahlt, die finde ich ganz toll. Ich fände es nur schade, weil sie dann nicht mehr in Bayern wäre. Wir würden sie ja ungern hergeben. Sie ist eine großartige Frau und ich wünsche ihr da auch alles Gute."