Ilse Aigner lädt zum Empfang auf Schloss Schleißheim: Welche Promis mitfeiern

3000 Gäste bei Ilse Aigners traditionellem Sommerempfang auf Schloss Schleißheim: Welche Promis sich im weitläufigen Schlossgarten tummelten, welche Dame in unbekannter Begleitung erschien – und warum gerade ein Outfit besonders für Aufsehen sorgte.

Es ist die wohl glamouröseste Gartenparty des ganzen Jahres: Wenn 3000 ausgewählte Gäste aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Ehrenamt zwischen weiß gedeckten Tafeln sommerliche Cocktails schlürfen und sich die Damen mit Pfennigabsätzen über den Kies der imposanten Schlossanlage in Oberschleißheim quälen, hat Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) wieder zu ihrem exklusiven Sommerempfang geladen.

"Weitere Besuche im Landtag": So steht es um Lisa Müllers politische Ambitionen

Eine, die sich in den Reihen der Politiker inzwischen recht wohlfühlt, ist die erfolgreiche Dressurreiterin und Ex von Fußball-Star Thomas Müller, Lisa Müller. Für die 36-Jährige schließt sich am Dienstag mit ihrem erst zweiten Besuch beim Sommerempfang auf Schloss Schleißheim ein Kreis -wurden doch im vergangenen Jahr genau hier zum ersten Mal ihre politischen Ambitionen bekannt. Und wie steht es heute um die politischen Ziele der gebürtigen Münchnerin? "Es sind weiterhin viele - ich nenne es mal Praktika, es sind ja eigentlich keine Praktika - viele Besuche im Landtag oder bei anderen Politikern geplant", sagt die Profi-Reiterin der AZ. Lisa Müller kam in Begleitung ihres besten Freundes.

Hollywood-Glanz in Bayern: Ilse Aigner begeistert mit glamourösem Auftritt

Für einiges Getuschel sorgte in diesem Jahr die Gastgeberin selbst: Ilse Aigner glich im glamourösen Satin-Dress und der elegant-gescheitelten Steckfrisur eher einem Hollywood-Star als einer bayerischen Politikerin. Doch die Landtagspräsidentin zeigt sich gewohnt uneitel und lacht über die zahlreichen Komplimente: "Die Frisur ist einfach wahnsinnig praktisch, wenn es doch noch stürmen sollte", gibt sie sich im Gespräch mit der AZ pragmatisch. Und das Kleid? "Ich weiß die Marke, ehrlich gesagt gar nicht. Aber ich habe es bei Lodenfrey gekauft."

"Besonderes Anliegen": Warum Michaela May zum ersten Mal seit Jahren den Sommerempfang besucht

Während Aigners Sommerfest für zahlreiche Münchner Promi-Damen wie Kickbox-Weltmeisterin Christine Theiss und Charity-Lady Saskia Greipl-Kostantinidis ("Es ist das schönste Sommerfest in der tollsten Kulisse.") einen besonderen Platz im Terminkalender hat, suchte man eine zuletzt vergeblich auf der weitläufigen Anlage in Oberschleißheim: Schauspielerin Michaela May ist am Dienstag zum ersten Mal seit knapp zehn Jahren wieder unter den Gästen. Der Grund: ein besonderes Anliegen: "Ich wollte Frau Aigner für meinen Verein Retla e.V. (setzt sich für das Wohl von Senioren in der Gesellschaft ein, d. Red.) gewinnen und habe da einige Ideen", erzählt die 74-Jährige der AZ.

Für May, die mit Mann Bernd Schadewald zum Event erschien, fällt der Sommerempfang in durchaus turbulente Zeiten: ins Haus stehen etwa eine Moderation in Tübingen, zwei Produktionen, die gedreht werden wollen - und zum Ausgleich - Ausflüge mit den Enkelkindern zum "Schwammerl suchen und Beeren pflücken in den Bergen".

Premiere ohne Sohn Felix: Christian Neureuther kommt alleine nach Oberschleißheim

Obwohl die Einladung schon jahrelang in seinem Briefkasten lag - für Ski-Star Christian Neureuther ist es am Dienstag das erste Mal beim Sommerempfang auf Schloss Schleißheim. Immerhin stand die Veranstaltung heuer besonders im Zeichen des Sports und der ehrenamtlichen Kräfte: "Ich bin schon seit so vielen Jahren eingeladen, aber bin tatsächlich heuer das erste Mal beim Empfang dabei. Das Schloss und das Ambiente haben etwas von Versailles. Wirklich beeindruckend. Heute zelebrieren wir ein Stück Urbayern."

"Wollen wieder Gastgeber sein": Ilse Aigner findet klare Worte zu Olympia

In ihrer Begrüßungsansprache bekannte sich Landtagspräsidentin Ilse Aigner einmal mehr für München als Austragungsort der Olympischen und Paralympischen Spiele: "Wir wollen wieder Gastgeber sein", bekräftigt die Landtagspräsidentin vor ihren 3000 Gästen. Das hieße nicht nur Superstars aus aller Welt bei uns in München. Gastgeber sein, hieße auch "Heimspiel für Profis, die darauf hintrainieren, die wir fördern, die wir anfeuern", so Aigner.

Ebenfalls unter den prominenten Gästen am Dienstag: natürlich Ministerpräsident Markus Söder mit Frau Karin Baumüller-Söder, Astronaut Ulrich Hans Walter (im Raumfahrer-Blaumann), Filmproduzentin und Unternehmerin Susanne Porsche, Rennrodler Felix Loch, Kabarettistin Luise Kinseher, die Schauspieler Samuel Koch, Gerhard Wittmann (u. a. "Eberhofer") und Eva-Maria Reichert ("Rosenheim-Cops"), CSU-Grundsatz-Chef Maximilian Böltl mit Ehemann Thomas Gierling, Moderator Jürgen Kirner mit Partner Joe Häglsperger oder die "Dahoam is Dahoam"-Stars Gitti Walbrun, Bernhard Ulrich, Silke Popp und Sybille Waury.