Nach Einblick in die Politik: In dieser Partei ist Lisa Müller nun Mitglied

Lisa Müller hat nach einem Praktikum im Landtag und bei der CSU eine Partei-Entscheidung getroffen. Im Sommer schwankte Thomas Müllers Ehefrau noch zwischen der FDP und den Konservativen.

15. Dezember 2025 - 20:58 Uhr

Partei-Chef Markus Söder darf sich über ein weiteres Mitglied freuen. Dressurreiterin Lisa Müller ist der CSU beigetreten.

Lisa Müller ist CSU-Mitglied

Im Herbst absolvierte die 36-Jährige ein Praktikum im Bayerischen Landtag bei Ilse Aigner. "Sehr gut gefallen", habe Müller dies. "Ich konnte viele spannende Eindrücke und Erfahrungen gewinnen. Das alles hat mich in meiner Entscheidung bestärkt", so Lisa Müller zum Radiosender Antenne Bayern. "Und die CSU ist meine politische Heimat." Ein Amt oder ein Mandat strebt Lisa Müller derzeit nicht an.

Landtagspräsidentin Aigner macht sich für mehr Frauen in der Politik stark. "Lisa Müller ist eine interessierte und intelligente Frau, die auch noch einen landwirtschaftlichen Betrieb – ihr Gestüt – leitet. Ich freue mich sehr, dass sie Mitglied der CSU geworden ist."

Lisa Müller wollte in Politik gehen

Beim Landtagsempfang von Ilse Aigner auf Schloss Schleißheim gab Lisa Müller an, an Politik interessiert zu sein. Sie würde der CSU oder der FDP nahestehen.