Nach 17 Jahren Ehe haben Lisa und Thomas Müller das Ende ihrer Beziehung verkündet. Die Trennung kam nicht überraschend. Bereits seit Monaten wurde in der Münchner Society über das Liebes-Aus getuschelt. Warum sind die beiden Profi-Sportler als Paar gescheitert? Die AZ blickt zurück.

Alles aus bei Thomas (36) und Lisa Müller (36): Der ehemalige FC-Bayern-Profi und die Dressurreiterin haben am Mittwochabend (3. Juni) das Ende ihrer Ehe bekannt gegeben. Über Medien-Anwalt Christian Schertz (60) ließ das einstige Promi-Paar die Trennung offiziell verkünden. Wie die AZ weiß, ist die Beziehung bereits vor Monaten gescheitert. Wie ist es zu dem Liebes-Aus gekommen?

Alles begann wie im Märchen: 2007 lernte Thomas Müller seine Lisa über gemeinsame Freunde kennen. Nur zwei Jahre später schritten die beiden vor den Traualtar. Zeitgleich startete der damals 20-Jährige mit seiner Fußball-Karriere beim FC Bayern München durch, während sich seine Ehefrau dem Dressurreiten widmete.

Gemeinsam lebte das Paar skandalfrei in Otterfing. Kinder haben Thomas und Lisa Müller keine.

Lisa und Thomas Müller lernten sich bereits in ihrer Jugend kennen und lieben. © imago

Gelöschte Pärchenfotos lösten Getuschel um Ehekrise aus

2024 wurde die Idylle von ersten Rissen gezeichnet, als Lisa Müller im Mai fast alle Pärchenfotos auf ihrem Instagram-Kanal gelöscht hatte und ihrem Mann entfolgt war. Im September erschien Thomas Müller dann solo zum traditionellen Wiesn-Besuch des FC Bayern. Statt an der Seite ihres Liebsten das Oktoberfest zu feiern, reiste Lisa mit Freunden für einen Konzertbesuch nach Hamburg. Nur wenige Wochen später glänzte die 36-Jährige erneut durch Abwesenheit – ausgerechnet, als ihr Mann in der Allianz Arena seinen Abschied vom DFB feierte. Die Folge: In den Medien wurde öffentlich über den Zustand ihrer Ehe spekuliert und es mehrten sich Gerüchte um eine Krise.

Lisa Müller entfernte sich öffentlich von Ehemann Thomas

Im Dezember 2024 traf Lisa Müller eine klare Entscheidung und verkündete, keine Person des öffentlichen Lebens mehr sein zu wollen. Daher werde es keine Auftritte an der Seite von Thomas Müller mehr geben. Zu RTL sagte sie damals: "Ich bin kein Anhang und auch kein Handtäschchen von ihm." Wie ernst sie es mit dieser Ansage meinte, zeigte sie wenige Monate später: Im Februar 2025 schwänzte sie die Premiere der Amazon-Doku "Einer wie keiner" über ihren Ehemann und heizte damit das Getuschel um eine mögliche Ehekrise weiter an.

Solche Auftritte mit Thomas Müller wollte Lisa Müller nicht mehr absolvieren. © imago

Das idyllische Landleben vor den Toren Münchens schien für Thomas und Lisa Müller nach und nach zu bröckeln: Wie die AZ im Mai 2025 exklusiv berichtete, suchte die Dressurreiterin nach einer eigenen Wohnung in München. Ein Freund sagte: "Lisa möchte ihre Ruhe haben, sich auf sich und ihre Zukunft konzentrieren können." Und auch ihr Ehemann schaute sich nach einer eigenen Bleibe um und mietete nach AZ-Informationen eine Luxuswohnung am Gärtnerplatz.

Hier lächelte Thomas Müller die Trennungsgerüchte weg

Für große Überraschung sorgte im Sommer 2025 ein gemeinsamer Auftritt: Auf der Pferd International unterstützte Thomas Müller seine Ehefrau. Das Paar zeigte sich erstmals seit Monaten wieder gemeinsam auf einem öffentlichen Event. Angesprochen auf die Gerüchte um eine Trennung sagte der Profi-Kicker: "Das sieht man doch heute." Die Ehe-Krise-Schlagzeilen wurden weggelächelt, dennoch hielt das Paar auffällig Abstand zueinander.

Bei der Pferd International hielten Lisa und Thomas Müller 2025 auffälligen Abstand zueinander ein. © BrauerPhotos/S.Brauer

"Am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden"

Ob Thomas Müllers Wechsel vom FC Bayern zu den Vancouver Whitecaps und der damit verbundene Umzug nach Kanada für noch mehr Distanz zu seiner Ehefrau gesorgt hat? Während sich der Fußball-Profi weiterhin um seine Karriere kümmerte, blieb Lisa Müller in Deutschland zurück. "Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten", sagte sie Anfang 2026 im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung". "Ich reite Turniere, das ist mein Beruf." Dennoch habe es im Vorfeld Diskussionen über den Umzug gegeben, wie ihr Ehemann im Gespräch mit Johannes B. Kerner im März 2026 offenbarte. Sein Fazit: "Am Ende des Tages habe ich mich für den Sport entschieden."

Dass nun das Scheitern der Ehe von Thomas und Lisa Müller offiziell bestätigt wurde, dürfte bei diesen Vorzeichen in den letzten Jahren wohl kaum überraschen. Dass es zu einer öffentlichen Schlammschlacht kommen wird, ist eher unwahrscheinlich. Klar ist: Jetzt kann sich jeder voll und ganz um seinen Karriereweg kümmern. Dennoch werden sie einander wohl weiterhin verbunden bleiben – immerhin haben die Müllers die Hälfte ihres Lebens miteinander verbracht.