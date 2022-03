Lena Meyer-Landrut über Instagram-Quatsch während Ukraine-Krieg: "Falsch und unwichtig"

Sollte man während des Ukraine-Krieges lustige Videos für Instagram drehen? Lena Meyer-Landrut hat dazu eine klare Meinung und erklärt, wie sie mit dem Thema umgeht.

Lena Meyer-Landrut hat ein ambivalentes Verhältnis zu den sozialen Medien. Mal postet sie regelmäßig Beiträge, dann herrscht wieder Funkstille. Die Sängerin hat bereits in der Vergangenheit betont, dass ein regelmäßiger Abstand zu Instagram und Co. der Psyche guttue. Auf den Plattformen gibt sie auch nichts Privates mehr preis.

Aktuell wird die Social-Media-Bubble von dem Krieg in der Ukraine beherrscht. Während einige Influencer weiterhin ihren Geschäften nachgehen und fleißig Werbung posten, hat sich Lena für einen anderen Weg entschieden.

Wegen Ukraine-Krieg: Lena Meyer-Landrut hält sich aktuell auf Instagram zurück

"Mir fällt es ehrlich gesagt schwer, nach außen gute Laune zu machen", erklärt sie dazu am Freitagmorgen im Gespräch mit dem "Sat.1 Frühstücksfernsehen". "Ich konnte einfach nicht so tun, als wäre nichts auf Instagram und Social Media." Lena Meyer-Landrut hat zuletzt am 15. Februar einen Beitrag auf der Foto-Sharing-Plattform geteilt. "Es fühlt sich alles so ein bisschen falsch und unwichtig an", sagt sie dazu weiter.

Lena Meyer-Landrut: "Für manche ist es Hilfe genug, darüber zu reden"

Trotzdem will die Sängerin niemanden verurteilen, der auch während Kriegszeiten seinen gewohnten Content verbreitet. "Ich glaube, dass es gut und wichtig ist, dass wir wenigstens miteinander weich und nachsichtig sind und dass jeder seinen Weg schon finden wird", betont Lena Meyer-Landrut. Sie ist der Meinung, dass jeder Mensch die Hilfe anbiete, die er oder sie auch leisten könne. "Ich finde, da ist einfach nichts zu verurteilen. Für manche Leute ist es schon Hilfe genug, darüber zu reden, nachzudenken und sich mit anderen auszutauschen. Andere können große Geldsummen spenden."

Die Sängerin hat sich inzwischen wieder in ihrer Instagram-Story zurückgemeldet. Doch statt launige und lustige Clips zeigt sie sich auch dort eher zurückhaltend, erklärt ihre Social-Media-Abstinenz und macht etwas Werbung für ihre Klamottenmarke "A Lot Less". Immerhin muss Lena Meyer-Landrut nach wie vor ein Business leiten.