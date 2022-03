Corona-Chaos bei "Let's Dance" 2022: Mehrere Teilnehmer fallen aus

Bei der neuen Staffel "Let's Dance" könnte es in der neuen Folge etwas chaotisch werden. Nach einigen positiven Corona-Tests bei Promis und Tänzern der Show muss kurzfristig umorganisiert werden. Wer fällt aus, und welcher VIP tanzt mit wem?

Gerade erst wurden die Tanzpaare bei "Let's Dance" 2022 gebildet, da gibt es schon ein großes Durcheinander. Wie RTL mitteilt, wurden drei Teilnehmer der Show positiv auf das Coronavirus getestet und dürfen nicht auftreten. Wer ist von dem Chaos betroffen und wie geht der Sender damit um?

Welche "Let's Dance"-Teilnehmer sind mit Corona infiziert?

Bereits in der ersten regulären Show konnte Hardy Krüger jr. aufgrund einer Corona-Infektion nicht mittanzen. Auch in der nächsten Sendung, am 4. März, wird er nicht dabei sein, denn sein Test ist nach wie vor positiv. Deshalb kehrt der Schauspieler auch nicht mehr zu "Let's Dance" zurück.

Bei den Profitänzern gibt es ebenfalls zwei Corona-Fälle. Andrzej Cibis und Malika Dzumaev wurden positiv getestet und fallen daher vorerst aus. Doch wer tanzt jetzt mit wem und welcher Promi ersetzt Hardy Krüger jr.?

Partnertausch bei "Let's Dance" 2022: Diese Promis brauchen neue Tänzer

Lilly zu Sayn-Wittgenstein-Berleburg, die von Jury und Zuschauern in der ersten Show rausgewählt wurde, erhält noch eine Chance und darf zurückkehren. Allerdings muss sie sich auf einen neuen Tänzer einstellen, denn bislang war sie mit Andrzej Cibis angetreten. Für ihn rückt Jimmie Surles nach, der seit Jahren als Choreograf für "Let's Dance" arbeitet und bereits bei der Eröffnungsshow aufgetreten ist.

Die positiv getestete Malika Dzumaev war bislang die Partnerin von GZSZ-Hottie Timur Ülker. Der Schauspieler wird am Freitag allerdings nicht alleine übers Parkett wackeln müssen. Er wird mit Patricija Ionel tanzen, die eigentlich die Partnerin von Hardy Krüger jr. sein sollte.

Corona-Chaos bei "Let's Dance" 2022

Es ist nicht der erste Corona-Fall bei der aktuellen Staffel von "Let's Dance". Bereits bei der Eröffnungsshow am 18. Februar fehlte Juror Joachim Llambi aufgrund eines positiven Testergebnisses. Bei der ersten regulären Sendung am 25. Februar konnte der 57-Jährige allerdings wieder teilnehmen. Dafür sorgte ein anderer Promi für Unmut unter einigen Zuschauern. Ex-Kandidat Oliver Pocher saß zeitweise ohne FFP2-Maske im Publikum, obwohl es den Hygiene-Regeln zufolge vorgeschrieben ist.