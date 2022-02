Hardy Krüger jr.: Was ist über Familie, Privatleben und "Let's Dance"-Teilnahme bekannt?

Hardy Krüger jr. hat eine bewegende Vergangenheit. Bei "Let's Dance" will der Schauspieler nun seine Tanzkünste unter Beweis stellen - für seine Ehefrau Alice und seine Kinder. Er ist Kandidat der RTL-Show. Doch bereits in der zweiten Folge darf er nicht antreten. Er ist der Sohn von Hollywood-Schauspieler Hardy Krüger, der vor wenigen Wochen gestorben ist.

Hardy Krüger jr. stellt sich in der RTL-Show "Let's Dance" einer ganz neuen Herausforderung, denn vom Tanzen versteht der Schauspieler bislang noch nichts. "Wenn ich meinen Freunden erzähle, dass ich dabei bin, dann lachen die einfach", erzählt Krüger jr. in einem Videobeitrag bei RTL. Das Ziel seiner Teilnahme bei "Let's Dance"? Seiner Frau Alice Rößler eine Freude bereiten und einen "richtig schönen Tango aufs Parkett legen".

Positiver Corona-Test bei Hardy Krüger jr.: Er darf vorerst nicht bei "Let's Dance" tanzen

Bereits in der ersten regulären Folge der Tanz-Show darf Hardy Krüger jr. nicht mehr antreten. Wie RTL via Instagram mitteilt, wurde der Schauspieler positiv auf das Coronavirus getestet. "Leider müssen wir [...] auf Hardy und Patricija verzichten", erklärte der Sender am Donnerstag (24. Februar). Hardy Krüger jr. soll es mit der Infektion gut gehen. Vielleicht darf er nächste Woche wieder antreten.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Trotz des Ausfalls wird am Freitag (25. Februar) ein Promi die Show verlassen müssen. "Für die anderen Tanzpaare heißt es, trotzdem alles zu geben: Es verlässt dennoch ein Promi die Show - wie immer, wenn jemand krankheitsbedingt 'pausiert'", erklärt RTL dazu.

Hardy Krüger jr. wurde positiv auf das Coronavirus getestet. © imago images/Eventpress/Golejewski

Privatleben: Hardy Krüger jr. und seine dritte Ehefrau Alice Rößler

Hardy Krüger jr. ist der Sohn von Malerin Francesca Marazzi und Schauspieler Hardy Krüger. Er wurde 1968 in Lugano in der Schweiz geboren. Mit Alice Rößler, seiner früheren PR-Agentin, ist Krüger jr. seit 2018 verheiratet. Ein Jahr später adoptierte der Schauspieler ihre Tochter Antonia. Gemeinsam wohnt die Familie in Berlin.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Kindstod: Sohn von Hardy Krüger jr. ist früh gestorben

Aus seiner ersten Ehe mit Petra Zinati, die 2004 zu Ende ging, stammen zwei Kinder. Mit der Malerin Kathrin Fehringer hat Hardy Krüger jr. drei Kinder.

2011 verstarb sein Sohn Paul Luca mit acht Monaten an plötzlichem Kindstod. Krüger jr. und seine damalige Frau Kathrin fanden ihren Sohn eines Abends leblos in seinem Bett, kurz nachdem die Taufe des Jungen stattgefunden hatte.

Depressionen und Sucht: Hardy Krüger jr. überlebt knapp

Darauf folgte eine Zeit, die von Depressionen und Alkoholsucht bestimmt war. Der lebensbedrohliche Alkoholkonsum kostete Hardy Krüger jr. 2013 fast das Leben. Mit multiplen Organversagen kam er ins Krankenhaus und überlebte knapp.

Die Freundschaft zu Schauspielerin Mimi Fiedler half dem angeschlagenen Schauspieler wieder auf die Beine. In der RTL-Show "Unbreakable - Wir machen Dich stark!" sprachen beide über ihre Suchtvergangenheit.

Oktober 2001: Hardy Krüger senior und junior. © imago/Kai Horstmann

Hardy Krüger: Das angespannte Verhältnis zwischen Vater und Sohn

Von seinem Vater Hardy Krüger erhielt er in dieser schwierigen Situation keine Unterstützung, erklärte Krüger jr. gegenüber RTL. Auch sonst war die Beziehung zu seinem Vater, der am 19. Januar 2022 in Kalifornien verstarb, angespannt. Nach der Trennung von seinem Vater und Mutter Francesca Marazzi brach der Kontakt immer weiter ab. In den Jahren bevor sein Vater verstarb, gab es gar keinen Kontakt mehr zwischen den beiden, erzählte Krüger jr. 2020 in "Bild".

Die Abschiedsworte, die Krüger jr. auf Instagram veröffentlichte, sind emotional: "Was mich wohl am meisten geprägt und inspiriert hat, bist DU!"

Karriere: Hardy Krüger jr. vor der Kamera

Doch wie verlief die bisherige Karriere von Hardy Krüger junior? Schafft es der Sohn in die Fußstapfen seines Vaters zu treten?

Nach einer Ausbildung zum Koch und Bartender absolvierte Krüger jr. drei Jahre Schauspielschule in Los Angeles. Nach seinem Abschluss 1991 ergatterte er Rollen in den ARD-Serien "Gegen den Wind" und "Nicht von schlechten Eltern". Neben Rollen in internationalen Produktionen wie "Asterix und Obelix" kennt ihn das deutsche Publikum vor allem in der Rolle des Försters Stefan Leitner in der ZDF-Serie "Forsthaus Falkenau". Auch auf der Theaterbühne war Hardy Krüger jr. schon zu sehen. Zuletzt bei der Theateradaption des Kinofilms "Ziemlich beste Freunde".

Buch: Hardy Krüger jr. schreibt seine Autobiografie

Vor der Kamera oder auf der Bühne zu stehen, ist allerdings nicht alles für Hardy Krüger jr. Als Autor verfasste er bereits seine Biografie "Wendepunkte - Wie ich Kraft aus Veränderung geschöpft habe", in der Krüger jr. seine Vergangenheit aufarbeitet. Darüber hinaus ist er als Fotograf und Botschafter für UNICEF aktiv.

Ob er auch wirklich zum Tänzer taugt, ist seit dem 18. Februar bei "Let's Dance" zu sehen. Aktuell muss er aufgrund eines positiven Corona-Tests allerdings pausieren.