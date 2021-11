Mimi Fiedler rettete Hardy Krüger jr. aus der Alkoholsucht: "Er hätte jederzeit sterben können"

Mimi Fiedler und Hardy Krüger jr. kennen sich seit Jahren und sind gute Freunde. Jetzt berichtet die Schauspielerin, wie sie ihrem Kollegen aus der Alkoholsucht heraushalf und wie kritisch es tatsächlich um ihn stand.

Wenn Mimi Fiedler oder Hardy Krüger jr. in TV- oder Kinoproduktionen zu sehen sind, würde wahrscheinlich niemand auf die Idee kommen, dass beide Schauspieler abhängig von Alkohol waren. Mittlerweile sind sie trocken und genießen ihr nüchternes Leben. Dass Mimi Fiedler in der Rehabilitation von Hardy Krüger jr. jedoch eine entscheidende Rolle gespielt hat, haben die beiden jetzt verraten.

Mimi Fiedler über Sucht von Hardy Krüger jr.: "Ich dachte, er trinkt sich zu Tode"

Hardy Krüger jr. verlor vor zehn Jahren seinen Sohn an plötzlichem Kindstod. Aufgrund der großen Trauer um sein Kind griff der Schauspieler zur Flasche. Wie dramatisch die Situation war, hat Mimi Fiedler gegenüber "Bunte" geschildert. "Ich hatte das Gefühl, dass Hardy sich komplett aufgeben und in seiner großen Trauer zu Tode trinken wollte, um bei seinem Sohn zu sein", erklärt die Schauspielerin.

Hardy Krüger jr.: "Ich habe Alkohol nie als Problem gesehen"

Mimi Fiedler erkannte, wie schlecht es um Hardy Krüger jr. stand, da sie selbst lange Zeit unter einer Alkoholsucht gelitten hatte und zu diesem Zeitpunkt bereits zwei Jahre bei den Anonymen Alkoholikern war.

Der ehemalige "Gegen den Wind"-Star habe die Lage jedoch nicht einschätzen können. "Ich habe mich ertappt gefühlt. Ich dachte, das sei nur eine Phase. Ich habe Alkohol nie als Problem gesehen, weil der immer zu meinem Leben dazugehört hatte", sagt er dazu. "Schon als Kind habe ich die Gläser ausgetrunken, die auf dem Tisch übrig geblieben waren."

Lebensgefährliches Trinkverhalten: Hardy Krüger jr. hätte "jederzeit sterben können"

Sein Suchtverhalten schien damals kritische Züge anzunehmen, weshalb Mimi Fiedler ihm Unterstützung anbot. "Bei mir war die Art zu trinken lebensgefährlich, Hardys Zustand war insgesamt lebensgefährlich. Er hätte jederzeit an Herzinfarkt, Nierenversagen, multiplem Organversagen oder Leberzirrhose sterben können", erklärt sie im Gespräch mit "Bunte". "Wir haben dann gemeinsam die Uni-Klinik in Frankfurt ausgesucht, weil ich dort in seiner Nähe sein konnte."

Heute sind Mimi Fiedler und Hardy Krüger jr. trocken. In der neuen RTL-Show "Unbreakable – Wir machen Dich stark!" sind die beiden ab Mittwoch (10. November) gemeinsam zu sehen. Dabei begeben sie sich mit weiteren Promis auf eine Reise in ihre Vergangenheit und sprechen auch über ihre Sucht.