Fischessen im Franziskaner: Münchner High Society lässt es ruhig angehen

Am Aschermittwoch lud Wirtefamilie Reinbold zum legendären Fischessen im Franziskaner. Doch statt ausgelassen zu feiern, zeigten sich die Promis eher von ihrer ruhigen Seite.

Traditionelles Fischessen am Aschermittwoch im Franziskaner

API / Michael Tinnefeld 19 Traditionelles Fischessen am Aschermittwoch im Franziskaner

Im Franziskaner hat die Münchner High Society am Aschermittwoch die Fastenzeit mit dem traditionellen Fischessen eingeläutet. Während am Königsplatz 45.000 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine demonstrierten, war auch bei den Promis eher Nachdenken statt Party angesagt.

Fischessen im Franziskaner: Gemütlicher Abend statt wilder Party

Bereits im Vorfeld hatte Mathias Reinbold gegenüber der AZ betont, dass es kein wildes Schunkeln oder Feiern geben werde. "Es wird alles ganz gediegen sein, ein gemütlicher Abend, anders würde es in die jetzige Zeit auch nicht passen." Die Corona-Pandemie und die Kämpfe in der Ukraine haben auch die Welt der Promi-Events beeinflusst.

Söder-Tochter Gloria-Sophie Burkandt zeigt sich beim Fischessen

Trotzdem kamen zahlreiche Münchner VIPs aus Politik, Wirtschaft und Showbiz zum Fischessen. Im Franziskaner zeigten sich unter anderem Moderatorin Uschi Dämmrich von Luttiz, Käfer-Witwe Uschi Ackermann und Prinz Luitpold von Bayern. Auch Gloria-Sophie Burkandt, Tochter von Ministerpräsident Markus Söder, zeigte sich in ihrer beim Fischessen, während ihr Politiker-Vater am Königsplatz mit zahlreichen Menschen gegen den Krieg demonstrierte.

Welche weiteren VIPs aus der Münchner High Society im Franziskaner gediegen feierten, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.