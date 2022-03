Ukraine-Krieg: Beim Benefiz-Konzert "München huift" ist auch Monika Gruber dabei

Künstler aus verschiedenen Bereichen und Branchen wollen am 8. März ein Zeichen setzen und gegen den entsetzlichen Krieg in der Ukraine im Deutschen Theater in München auftreten – für ein Benefiz-Konzert. Man kann den Preis für ein Ticket selbst bestimmen.

02. März 2022 - 14:40 Uhr | AZ

Monika Gruber © Imago/Future Image

Sie stehen zusammen und wollen gegen den unmenschlichen Krieg, den Russlands Präsident Wladimir Putin begonnen hat, ein Zeichen setzen. Mehrere Künstler aus Bayern werden am 8. März um 19.30 Uhr für den guten Zweck im Deutschen Theater unter dem Motto "München huift" spielen. Das Geld soll für die Unterstützung der Bevölkerung gesammelt werden. Monika Gruber bei "München huift": Tickets kann man schon kaufen Auf der Bühne werden Kabarettistin Monika Gruber und der Liedermacher Roland Hefter stehen. Mit dabei sind zudem die vier Musik-Humoristen Chris Boettcher, André Hartmann, Markus Langer und Michi Dietmayr. Zugesagt haben auch der bayerische Songwriter Keller Steff sowie Volkssänger und Kabarettist Jürgen Kirner. Und für Fans der klassischen Musik treten die Bayerische Philharmonie und die Opernsängerinnen Franziska Rabl und Yvonne Steiner auf. Benefizveranstaltung im Deutschen Theater am 8. März "Die Künstlerinnen und Künstler, die Belegschaft des Deutschen Theaters und von München Ticket freuen sich, hier helfen zu können und dem Publikum in dieser schwierigen Zeit schöne Momente zu schenken. Momente, die wir alle brauchen, um Kraft zu sammeln, um gestärkt und hochmotiviert weiter zu helfen", heißt es in einer Vorab-Mitteilung. Lesen Sie auch Ukraine-Flüchtlinge: Das ist die Situation in München Lesen Sie auch Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen: Worauf sollten Münchner achten? "München huift": Vorverkauf ist online schon gestartet Tickets für die Benefizveranstaltung gibt es für 40, 60, 80 oder 100 Euro. Man kann selbst beim Kauf entscheiden, welchen Unterstützungsbeitrag man leisten möchte. Der Preis ist dabei nicht an den jeweiligen Platz oder eine Kategorie gebunden. Die kompletten Einnahmen des Abends gehen ohne Abzüge auf ein eigens von der Stadt München eingerichtetes Spendenkonto. München Ticket verzichtet auf die Erhebung einer Vorverkaufsgebühr.