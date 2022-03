Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen: Worauf sollten Münchner achten?

Sie möchten ein Zimmer für Geflüchtete anbieten? Was zu beachten ist und welche kulturellen Missverständnisse entstehen können.

Vor der ukrainisch-griechisch-katholischen Pfarrei in der Schönstraße sortieren Freiwillige am Dienstag Hilfsgüter.

München - Die Hilfsbereitschaft ist groß: Viele unterstützen mit Sach- und Geldspenden. Manche wollen aber noch mehr helfen und Menschen aus der Ukraine bei sich daheim aufnehmen. Doch geht das so ohne weiteres? Der Verein Münchner Freiwillige, der die Zimmervergabe koordiniert, liefert Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Rechtliche Fragen: Was sollte man bei der Aufnahme von Ukraine-Flüchtlingen beachten?

Ich habe ein Zimmer, wohin wende ich mich? Die Vermittlung läuft über den Verein:

Wo können ukrainische Familien Asyl beantragen? Im Ankunftszentrum in der Maria-Probst-Straße 14 können sich Menschen aus der Ukraine registrieren lassen. Sozialleistungen wie ein Krankenversicherungsschutz sind erst gegeben, nachdem sich die Geflüchteten dort registriert haben. Offen ist derzeit noch, ob es für Geflüchtete eine Haftpflichtversicherung gibt.

Bekomme ich finanzielle Unterstützung vom Verein oder eine Rechtsberatung? Beides ist nach Angaben der Münchner Freiwilligen leider nicht möglich.

Kommen höhere Telefonkosten auf mich zu? Wenn Sie Kunde von M-Net sind, kosten Sie und Ihre Gäste Anrufe in die Ukraine (Vorwahl +380) nichts. Diese Regelung gilt laut der Stadtwerketochter bis Ende März.

Was ist mit Corona? Geflüchtete aus der Ukraine können sich im Testzentrum an der Theresienwiese kostenlos per Antigen- oder PCR-Test testen.

Kulturelle Unterschiede zwischen Ukrainern und Deutschen

Zwischen Deutschland und der Ukraine gibt es auch kulturelle Unterschiede. Darauf weist der Verein ebenfalls hin. Hier einige Punkte, die Sie im Hinterkopf behalten sollten: