Kurz bevor die Familie zerbrach: Charles Spencer teilt süßes Kinderfoto von Lady Diana

In zwei Monaten würde Lady Diana ihren 61. Geburtstag feiern. Ihr Bruder, Charles Spencer, erinnert nun mit einem alten Zeitungsfoto an fröhliche gemeinsame Kindertage.

Im August jährt sich das tödliche Unglück der "Königin der Herzen" in Paris zum 25. Mal. Lady Diana, die heute fast 61 Jahre alt wäre, wird bei Fans und Wegbegleitern niemals in Vergessenheit geraten – und vor allem nicht bei ihrer Familie. Immer wieder erinnert diese an die schönen gemeinsamen Erlebnisse mit Lady Di.

Charles Spencer und Lady Diana – glückliche Tage bis 1966

Ihr Bruder, Charles Spencer, hat nun auf Instagram ein Zeitungsfoto geteilt mit den Worten: "Schnappschuss aus dem Familienleben 1966". Auf dem Foto leert er als zweijähriger Fratz einen Eimer Sand auf Dianas (damals 5) Spielzeugauto aus. Die blickt darüber gar nicht so recht begeistert drein und zieht einen süßen, aber letztendlich doch Nachsicht ausdrückenden Schmollmund. Ebenfalls mit auf dem Bild: Die Eltern der beiden, John und Frances, und die Schwestern Sarah (11) und Jane (9).

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

56 Jahre ist das her – und die Fans freuen sich über die familiäre Zeitreise. Über 7.000 Likes bekam der Post von Charles, dessen aktuelle Ehefrau Karen kommentiert "so cute" (dt. so süß) und versieht den Kommentar mit zwei roten Herz-Emojis.

Süße Szene von Lady Dianas Familie – wenig später zerbrach sie

Bemerkenswert: Das Foto entstand 1966 – ein Jahr bevor Dianas Mutter Frances mit dem Unternehmer Peter Shand Kydd eine außereheliche Affäre begann. Die Ehe mit John ging zu Bruch, Frances verlor wegen des Ehebruchs das Sorgerecht für die Kinder. Vor einigen Jahren offenbarte Charles Spencer, dass er und seine Schwestern, vor allem Diana, sehr unter der Trennung gelitten hatten. In einem Interview mit der "Sunday Times" im Jahr 2020 beschrieb Charles eine "qualvolle und zerrissene" Kindheit nach der Trennung.

Als Frances zu Hause auszog, soll sie ihrer jüngsten Tochter versprochen haben, dass sie "zurückkommen werde, um sie zu besuchen". Diana habe vor der Haustür auf sie gewartet, "aber sie kam nie", wurde Charles Spencer zitiert.