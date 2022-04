Pudding-Contest für Platinjubiläum: Camilla wird Gewinner bekanntgeben

Anfang des Jahres ist ein besonderer Wettbewerb gestartet: Für das Platin-Jubiläum der Queen soll ein Pudding-Rezept entworfen werden. Nun ist bekannt: Herzogin Camilla wird im Mai den Gewinner küren.

Die Feierlichkeiten zum Platin-Thronjubiläum von Queen Elizabeth II. (96) finden zwar erst im Juni statt. Im Januar ist aber bereits ein Wettbewerb gestartet: Es wird ein Jubiläums-Pudding-Rezept gesucht, das die Regierungszeit der Queen feiert. Nun sind weitere Details zu dem Contest bekannt gegeben worden: Der Sieger wird von Herzogin Camilla (74) in einer TV-Show gekürt.

Einstündiges TV-Special zum Pudding-Wettbewerb

, dass der Wettbewerb in dem einstündigen TV-Special "The Jubilee Pudding: 70 Years in the Baking" am 12. Mai gezeigt werden soll. Seit dem 10. Januar konnten britische Bürger ab acht Jahren ihre Rezepte für den "Platin-Pudding" einreichen. Fast 5.000 Rezepte kamen dabei zusammen. Eine Expertenjury, deren Chefin die britische Kochbuchautorin Dame Mary Berry (87) ist, wählte daraus die fünf besten aus.

Die fünf Finalisten werden nun im Mai in dem TV-Special zu sehen sein. Am Ende soll ein "origineller und feierlicher Kuchen, eine Torte oder ein Pudding" gefunden werden, "der der Königin würdig ist", heißt es von BBC One. Das Rezept werde "in die Geschichte eingehen". Eine besondere Ehre wird dabei Herzogin Camilla zuteil: Sie darf den Sieger gemeinsam mit Dame Mary Berry bekanntgeben.

Pudding wird bei Feiern zum Jubiläum nachgekocht

sind die beiden Frauen bei den Dreharbeiten zu sehen, unter anderem sitzen sie an einer gedeckten Kaffeetafel. Camilla und Dame Mary Berry hätten sich für den Wettbewerb "zusammengetan", heißt es im Post. "Am Jubiläumswochenende wird das Siegerrezept landauf, landab auf Straßenfesten, Familienfeiern und Gemeindeversammlungen nachgekocht - als Platin-Pudding, dem Herzstück der Feierlichkeiten."

Der Höhepunkt der Festivitäten zum Platin-Thronjubiläum der Queen werden die Tage vom 2. bis 5. Juni sein. Geplant sind unter anderem Straßenfeste und ein Konzert mit einigen der größten Unterhaltungsstars der Welt.