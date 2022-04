Keine Konsequenzen für Prinz Andrew: Queen will royale Titel nicht entziehen

Der Missbrauchsskandal um Prinz Andrew scheint nach der Zahlung einer Vergleichssumme keine weiteren Folgen für den Royal zu haben. Queen Elizabeth sieht wohl davon ab, ihrem Lieblingskind seine verbliebenen Titel zu entziehen.

Kann Prinz Andrew sein Leben trotz der Anschuldigungen von Missbrauchsopfer Virginia Giuffre und den hohen Schulden wie gewohnt fortsetzen? Nachdem eine Millionensumme als Vergleich gezahlt wurde, um die Anklage gegen ihn aus dem Weg zu räumen, sucht der Royal wieder die Öffentlichkeit. Und auch seine Mutter, Queen Elizabeth, will wohl keine drastischen Konsequenzen ziehen.

Keine Konsequenzen? Queen Elizabeth hält weiter zu Skandalprinz Andrew

In der Bevölkerung Großbritanniens werden die Rufe, Prinz Andrew solle alle Titel verlieren, immer lauter. Rachael Maskell, Mitglied im britischen Parlament, will sogar einen rechtlichen Weg finden, dem Sohn der Königin seinen royalen Rang abzunehmen. Queen Elizabeth jedoch steht Andrew weiterhin zur Seite, wie es aus Palastkreisen heißt.

"Die Königin wird in dieser Hinsicht sicherlich keine weiteren Maßnahmen ergreifen", sagt ein Insider dem britischen Blatt " ". "Der Herzog von York hat sich aus dem öffentlichen Leben zurückgezogen und bereits eine Reihe von Titeln verloren." Im Januar hatte der Palast mitgeteilt, dass Prinz Andrew seine militärischen Ränge sowie die Anrede "Seine Königliche Hoheit" aberkannt wurden. Auch seine Schirmherrschaften hat er seither verloren.

Comeback geplant: Prinz Andrew will zurück in die Öffentlichkeit

Obwohl sich die Stadt York von dem Royal distanziert und ihm die Ehrenbürgerwürde entzogen wurde, darf sich Prinz Andrew aber nach wie vor als "Herzog von York" bezeichnen. Und auch sein Rückzug könnte nicht unbedingt von Dauer sein. Bereits zur Gedenkfeier von Prinz Philip zeigte er sich im März 2022 an der Seite von Queen Elizabeth in der Öffentlichkeit. Insidern zufolge will sich der in Ungnade gefallene Royal sogar zum Platin-Jubiläum seiner Mutter bei den Feierlichkeiten zeigen.

Dass sich Prinz Andrew gerne über die Regeln der Königin hinwegsetzt, hat er vor wenigen Wochen deutlich gemacht. Auf dem Instagram-Kanal seiner Ex-Frau Sarah Ferguson teilte er einen Beitrag und unterschrieb mit "Seine Königliche Hoheit". Doch im Gegensatz zu seinem Herzog-Titel wurde ihm diese Ehre entzogen. Das Posting wurde wenige Stunden später entfernt.