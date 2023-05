Königin Camilla macht Prinzessin Kate das royale Leben schwer

Königin Camilla soll nicht sonderlich viel von Prinzessin Kate halten, heißt es. Immer wieder soll die Ehefrau des Königs ihre Stief-Schwiegertochter samt Familie gängeln. Das Verhältnis gilt als wenig herzlich.

Wenn die Schwiegermutter ein Albtraum ist, kann dies auch Auswirkungen auf die eigene Ehe haben. Besonders Prinzessin Kate soll aktuell im Palast unter den Schikanen ihrer Stief-Schwiegermutter Camilla leiden. Insider wollen wissen, dass die Königsgemahlin die Ehefrau von Königssohn William gängle.

Royal-Expertin: Verhältnis zwischen Camilla und Kate ist nicht das beste

Jetzt kommt raus, Camilla ist alles andere als herzlich oder gar ein Vorbild für jüngere weibliche Royals. Adels-Expertin Charlotte Gräfin von Oeynhausen zur AZ: "Laut Palast-Insidern ist das Verhältnis zwischen Kate und ihrer Stief-Schwiegermutter nicht immer das beste. Camilla macht es Kate leider nicht gerade einfach." Was heißt das genau?

Charlotte Gräfin von Oeynhausen wird für die Krönung von Charles nach London reisen © BrauerPhotos

Knicks vor der Königin: Camilla besteht auf Betonung des höheren Rangs

"Kate muss nun auch laut Protokoll vor Camilla offiziell einen Knicks machen", erklärt Charlotte Gräfin von Oeynhausen. Es ist in Zeichen für einen niedrigeren sozialen Rang in der königlichen Familienhierarchie. Denn: Seit dem Tod von Queen Elizabeth II. im September 2022 ist Camilla Königsgemahlin – und auch Königin, wie Charles' Mutter dies noch zu Lebzeiten bestimmt hatte. Daher gilt: Alle weiblichen Mitglieder der Königsfamilie müssen vor König Charles und Camilla knicksen (Männer verbeugen sich). Eine Ausnahme gibt es, wenn man ihn oder sie am Tag bereits gesehen hat.

Zugang nur noch über Dienstboten-Eingang: Camilla gängelt Familie Middleton

Seitdem König Charles das neue Familienoberhaupt ist, soll sich Camilla auch vor Machtspielchen nicht scheuen. Die Royal-Expertin weiter zur AZ: "Zudem hört man aus dem Palast, dass Kates Eltern seit Neuestem angeblich im Kensington Palast den Dienstboten-Eingang benützen müssen, da Camilla dies für angemessen halte."

Prinzessin Kate muss sich nach Königin Camilla richten

Außerdem muss sich Prinzessin Kate auch bei der Outfit-Wahl an Königin Camilla orientieren. Prinz Williams Frau kann bei offiziellen Anlässen nicht frei entscheiden, welche Farbe ihr Dress haben wird. Auch da gilt in der britischen Königsfamilie eine strenge Rangordnung. Zuerst wählt die Königin den Farbton aus. Danach müssen sich alle weiblichen Royals richten. Es gilt als verpönt, wenn zwei Frauen aus der Familie dieselbe Farbe tragen. Prinzessin Kate hat unter Camilla das Nachsehen.

Nach Trauerfeier: Camilla herrschte Kate wegen Faxen der Kinder an

Schon nach der Trauerfeier für die verstorbene Queen bröckelte die Fassade bei Königsgemahlin Camilla und Prinzessin Kate. Charles' Ehefrau zischte ihre Stief-Schwiegertochter an. Weil Prinz George seiner Schwester beim Warten auf die Limousine in die Seite kniff, erschrak Prinzessin Charlotte. Die damals Siebenjährige drehte sich um und rief "Auuuu!" Zu viel für Königin Camilla! Sie blickte Kate böse an und blaffte: "Nimm sie!" Kate fügte sich, nahm Charlotte an die Hand, tadelte den zukünftigen Thronfolger George aber nicht. Denn: Kate war sich bewusst, dass die Weltöffentlichkeit zuschaute...