Klatsche für Harry: Queen Elizabeth bedankt sich nur bei Charles und William

Trotz Absage für ein persönliches Erscheinen hat sich Queen Elizabeth per Videobotschaft bei der Weltklimakonferenz in Glasgow zu Wort gemeldet. In ihrem Beitrag bedankt sie sich bei Prinz Charles und Prinz William für deren Engagement – Prinz Harry wird in der Rede jedoch komplett ignoriert.

02. November 2021 - 13:47 Uhr | Sven Geißelhardt