Keine Krönung im ZDF: Darum berichtet der Sender nicht live – Absprache mit ARD wird bekannt

Am Samstag schaut die ganze Welt nach London, zahlreiche Fernsehanstalten berichten live von König Charles' Krönung – nur nicht das ZDF. Warum wird auf diesen Quotengarant verzichtet?

Wenn König Charles in der Westminster Abbey die Krone aufgesetzt bekommt, schauen Millionen Menschen vor den Bildschirmen zu. Auch in Deutschland wird die Krönung mit Spannung erwartet, das Event wird auf zahlreichen Sendern ausgestrahlt. Hier lesen Sie, wo Sie die Krönung im TV live verfolgen können. Allerdings hat sich ein Sender dazu entschlossen, keine Berichterstattung während der Zeremonie zu zeigen – das ZDF.

Keine Krönung beim ZDF: Darum berichtet der Sender nicht live

RTL, Sat.1, Welt TV und ARD wollen nicht auf den Quotengarant Krönung verzichten. Es wird unter anderem in fünfstündigen Sondersendungen über die Feierlichkeiten rund um König Charles, Königin Camilla, Prinz William, Prinzessin Kate und Prinz Harry informiert. Aber warum hat sich das ZDF dazu entschlossen, die Zeremonie nicht live auszustrahlen? Die AZ hat bei dem Sender nachgefragt.

Ein Sprecher erklärt, dass sich die öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten ARD und ZDF vorab abgesprochen haben, wer eine Liveberichterstattung überträgt: "ZDF und ARD haben sich darüber verständigt, dass royale Ereignisse grundsätzlich nicht mehr parallel im linearen Programm beider Systeme live übertragen werden. Die Krönung von König Charles Ill. wird von der ARD live übertragen." Die Gründe für diese Entscheidung werden nicht genannt. Es liegt jedoch die Vermutung nahe, dass die Gebührenzahler damit nicht zwei ähnliche Berichterstattungen von den Öffentlich-rechtlichen finanzieren müssen.

ZDF strahlt Sondersendung zur Krönung von König Charles aus

Das ZDF verzichtet aber nicht komplett auf die Ausstrahlung der Krönung. "Das ZDF berichtet am Samstag, 6. Mai 2023, 19.25 Uhr, in einem knapp 45-minütigen 'ZDF Royal' über 'König Charles III. – Krönung in London'. Die Sendung fasst die Ereignisse des Tages zusammen", sagt der ZDF-Sprecher zur AZ. Auch hier werden Gäste das Geschehen aus der Westminster Abbey und dem Buckingham Palast für die Zuschauer einordnen: "Julia Melchior, ZDF-Königshaus-Expertin, Autorin zahlreicher Bücher und Fernseh-Dokumentationen, kommentiert zusammen mit ZDF-Moderatorin Christina von Ungern-Sternberg die Krönungszeremonie."