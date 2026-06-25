Keine Einladung von Heidi Klum: Münchner Ex-Kollege macht klare Ansage

Für mehrere Jahre stand Thomas Rath als Jury-Mitglied für "Germany's Next Topmodel" an der Seite von Heidi Klum vor der Kamera. Einem besonderen Projekt des internationalen Topmodels hat der Münchner nun aber eine klare Absage erteilt.

Heidi Klum ist immer für eine Überraschung gut: 2025 sorgte sie mit ihrem eigenen "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus für Oktoberfest-Feeling kurz vor offiziellem Wiesn-Start. Trotz mauer Einschaltquoten hat das Topmodel bereits bestätigt, ihrer XXL-Sause eine zweite Auflage zu bescheren. Der Termin zum "HeidiFest" 2026 steht offiziell noch nicht fest – trotzdem hat Klum von einem ehemaligen Wegbegleiter schon jetzt eine Absage bekommen.

Thomas Rath über Event von Heidi Klum: "Hab keine Einladung bekommen"

Thomas Rath kennt Heidi Klum seit vielen Jahren. Von 2011 bis 2013 war der Modeschöpfer als Juror bei "Germany's Next Topmodel" dabei und wurde an der Seite von Thomas Hayo zum Fanliebling. Was sagt er zum "HeidiFest" 2.0? "Ich habe noch gar keine Einladung bekommen", verrät der Designer, als die AZ ihn beim Midsommar-Dinner von Kollegin Anni Carlsson in München trifft. Sorgen mache sich der 59-Jährige deshalb allerdings nicht. "Ich war letztes Jahr nicht beim 'HeidiFest', da ich selbst auf Sendung war."

Seit 2022 moderiert Thomas Rath beim Sender "Home Shopping Europe" (HSE). Dort verkauft er Kleidung, Accessoires, Schmuck und Make-up seiner Marke "THOM". "Wir sind im Grunde ein großes Warenhaus, aber wir entertainen dabei", lacht der Modemacher im AZ-Gespräch. Daher könne er wohl auch nicht an der großen Wiesn-Party von Heidi Klum teilnehmen, wie er verrät: "Wenn sie es wieder an denselben Tagen veranstaltet – es wird wohl wieder vor dem Oktoberfest stattfinden –, werde ich dieses Mal wieder nicht hingehen können, weil ich selbst auf Sendung bin."

Zusammen mit Thomas Hayo (r.) war Thomas Rath Jury-Mitglied bei "Germany's Next Topmodel". © imago/WENN

Ex-GNTM-Kollege feiert Heidi Klum: "Lässig, cool und hat immer gute Laune"

Wie Thomas Rath erklärt, sei der Spätsommer für HSE eine der umsatzstärksten Zeiten: "Wir sind so durchgetaktet, dass ich da überhaupt keine Zeit habe." Obwohl der Modeschöpfer auch beim ersten "HeidiFest" nicht mitfeiern konnte, hatte der 59-Jährige die Party im TV verfolgt: "Ich habe mir natürlich Ausschnitte angeguckt." Sein Fazit zu seiner ehemaligen GNTM-Chefin lautet: "Ich finde es einfach toll, was Heidi macht. Sie ist so lässig, cool und hat immer gute Laune."