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Promis feiern Midsommar in München: VIPs trotzen den hohen Temperaturen

In skandinavischen Ländern wird Midsommar groß gefeiert, in Deutschland ist die Tradition eher unbekannt. In München haben Promis wie Birgit Schrowange, Thomas Rath und Joachim Llambi nun dennoch die längsten Tage des Jahres gefeiert – und dabei den sommerlichen Temperaturen getrotzt.
Sven Geißelhardt
Sven Geißelhardt |
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Die Promis haben in München ein Midsommar-Dinner gefeiert.
Gisela Schober 13 Die Promis haben in München ein Midsommar-Dinner gefeiert.
Birgit Schrowange, Thomas Rath, Jennifer Knäble, Joachim Llambi und Sandro Rath
Gisela Schober 13 Birgit Schrowange, Thomas Rath, Jennifer Knäble, Joachim Llambi und Sandro Rath
Midsommar-Dinner mit festlicher geschmückter Tafel im Herzen von Schwabing.
Gisela Schober 13 Midsommar-Dinner mit festlicher geschmückter Tafel im Herzen von Schwabing.
Sandra Rehm, Anni Carlsson, Joachim Llambi, Birgit Schrowange und Jennifer Knäble
Gisela Schober 13 Sandra Rehm, Anni Carlsson, Joachim Llambi, Birgit Schrowange und Jennifer Knäble
Sandra Rehm und Designerin Annika Schwieger
Gisela Schober 13 Sandra Rehm und Designerin Annika Schwieger
Eric Schroth, Julia Pohl und Svenja Simmons
Gisela Schober 13 Eric Schroth, Julia Pohl und Svenja Simmons
Frank Spothelfer, Birgit Schrowange und Joachim Llambi
Gisela Schober 13 Frank Spothelfer, Birgit Schrowange und Joachim Llambi
Thomas Rath und Joachim Llambi
Gisela Schober 13 Thomas Rath und Joachim Llambi
Anika Schwieger stellt ihre neue Kollektion für "Anni Carlsson" vor.
Gisela Schober 13 Anika Schwieger stellt ihre neue Kollektion für "Anni Carlsson" vor.
Barbara Klein, Jennifer Knäble, Anni Carlsson, Sandra Rehm, Annette Weber und Birgit Schrowange
Gisela Schober 13 Barbara Klein, Jennifer Knäble, Anni Carlsson, Sandra Rehm, Annette Weber und Birgit Schrowange
Joachim Llambi
Gisela Schober 13 Joachim Llambi
Thomas und Sandro Rath
Gisela Schober 13 Thomas und Sandro Rath
Jennifer Knäble
Gisela Schober 13 Jennifer Knäble

Eine festlich geschmückte Tafel, Blumenkränze fürs Haar und kühle Drinks: Am Donnerstagabend (18. Juni) hatte das Unternehmen "Home Shopping Europe" (HSE) zum Midsommar-Dinner geladen. Anlass war die Präsentation der neuen Herbst-Winter-Kollektion der Marke "Anni Carlsson". Bei über 30 Grad im Schatten wurde in der Eventlocation Freiraum mitten im Herzen von Schwabing gemeinsam angestoßen, geplaudert und das Sortiment begutachtet. Wie schaffen es die VIPs, bei den hohen Temperaturen cool zu bleiben? Die AZ hat sich vor Ort umgehört.

Birgit Schrowange freut sich über Midsommar: "Eine schöne Idee"

Als Halbschwedin war es für Annika Schwieger, Gründerin von "Anni Carlsson", eine Herzensangelegenheit, das Midsommar-Fest in München zu zelebrieren. "Für mich ist das fast wie Weihnachten", freute sich die Designerin in der AZ. "Wir feiern einfach das Licht und die Natur und ich finde, man könnte diesem Tag auch hier in Deutschland mehr Aufmerksamkeit schenken." Ihre Kollektion für den Herbst und Winter mitten im Hochsommer zu präsentieren, fällt auch Schwieger selbst schwer. "Ich würde nie auf die Idee kommen, für mich jetzt eine Winterjacke zu kaufen, aber wir geben den Moderedakteuren, Journalisten und Kunden einen Einblick in die kommende Saison."

Wie schafft man es, bei diesem sommerlichen Wetter frisch und entspannt zu bleiben? "Das ist mein Geheimtrick", lachte Birgit Schrowange im AZ-Gespräch und zückte einen kleinen Taschenventilator. Auch die Moderatorin findet, dass man in Deutschland Midsommar mehr Beachtung schenken könnte. "In den skandinavischen Ländern wird das ja immer groß gefeiert und das ist doch eine schöne Idee."

Modisches No-Go im Sommer: Das rät Thomas Rath Männern ab

Ex-GNTM-Juror Thomas Rath hat einen Tipp, den er selbst bei sommerlichen Galas stets beherzigt: "Man muss sich konditionieren nach dem Motto: Ich schwitze nicht. Das ist, glaube ich, das Beste." Auch durch leichte Kleidung könne man laut dem Modeunternehmer der Hitze vorbeugen. Bei Männern gebe es aber ein No-Go, von dem er strikt abrät, wie er betonte: "Das sind diese Hosen, die ein bisschen wie Cargo-Bermudashorts aussehen. Das sind aber keine Bermudashorts, sondern die gehen bis zur halben Wade. Ich weiß gar nicht, was das soll. Die meisten Männer können das gar nicht tragen."

RTL-Star Joachim Llambi: "Frauen haben es deutlich einfacher als wir Männer"

Auch "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi war für das Midsommar-Dinner von HSE und "Anni Carlsson" extra nach München gereist. Wie schafft er es, dem heißen Wetter zu trotzen? "Die Damen haben es da im Kleidchen immer deutlich einfacher als wir Männer", sagte er der AZ. "Wenn auf der Einladung schick, elegant und sommerlich steht, dann denkt man erst mal: Ach komm, ich gehe im Anzug. Wenn es dann zu heiß wird, ist es völlig okay, wenn man das Sakko auch mal auszieht."

Als Highlight der Midsommar-Feier bereitete Privatkoch Max Kangni ein schwedisches Dinner zu. Zur Vorspeise wurde hausgebeizter Label Rouge Lachs an Gurkenrelish mit Wildkräutersalat und Kaviar serviert. Als vegetarische Alternative gab es Toast Skagen mit Dill-Skyr, Gurke, Apfel, Radieschen, Meerrettich, Zitrone und Onsen-Ei. Zur Hauptspeise wurden originale und vegetarische Köttbullar kredenzt und zur Nachspeise eine Erdbeertarte gereicht.

Damit ging ein gemütlicher, wenn auch recht heißer Midsommar-Abend zu Ende. Welche weiteren Promis dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.

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