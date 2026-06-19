Promis feiern Midsommar in München: VIPs trotzen den hohen Temperaturen

In skandinavischen Ländern wird Midsommar groß gefeiert, in Deutschland ist die Tradition eher unbekannt. In München haben Promis wie Birgit Schrowange, Thomas Rath und Joachim Llambi nun dennoch die längsten Tage des Jahres gefeiert – und dabei den sommerlichen Temperaturen getrotzt.

Eine festlich geschmückte Tafel, Blumenkränze fürs Haar und kühle Drinks: Am Donnerstagabend (18. Juni) hatte das Unternehmen "Home Shopping Europe" (HSE) zum Midsommar-Dinner geladen. Anlass war die Präsentation der neuen Herbst-Winter-Kollektion der Marke "Anni Carlsson". Bei über 30 Grad im Schatten wurde in der Eventlocation Freiraum mitten im Herzen von Schwabing gemeinsam angestoßen, geplaudert und das Sortiment begutachtet. Wie schaffen es die VIPs, bei den hohen Temperaturen cool zu bleiben? Die AZ hat sich vor Ort umgehört.

Birgit Schrowange freut sich über Midsommar: "Eine schöne Idee"

Als Halbschwedin war es für Annika Schwieger, Gründerin von "Anni Carlsson", eine Herzensangelegenheit, das Midsommar-Fest in München zu zelebrieren. "Für mich ist das fast wie Weihnachten", freute sich die Designerin in der AZ. "Wir feiern einfach das Licht und die Natur und ich finde, man könnte diesem Tag auch hier in Deutschland mehr Aufmerksamkeit schenken." Ihre Kollektion für den Herbst und Winter mitten im Hochsommer zu präsentieren, fällt auch Schwieger selbst schwer. "Ich würde nie auf die Idee kommen, für mich jetzt eine Winterjacke zu kaufen, aber wir geben den Moderedakteuren, Journalisten und Kunden einen Einblick in die kommende Saison."

Wie schafft man es, bei diesem sommerlichen Wetter frisch und entspannt zu bleiben? "Das ist mein Geheimtrick", lachte Birgit Schrowange im AZ-Gespräch und zückte einen kleinen Taschenventilator. Auch die Moderatorin findet, dass man in Deutschland Midsommar mehr Beachtung schenken könnte. "In den skandinavischen Ländern wird das ja immer groß gefeiert und das ist doch eine schöne Idee."

Modisches No-Go im Sommer: Das rät Thomas Rath Männern ab

Ex-GNTM-Juror Thomas Rath hat einen Tipp, den er selbst bei sommerlichen Galas stets beherzigt: "Man muss sich konditionieren nach dem Motto: Ich schwitze nicht. Das ist, glaube ich, das Beste." Auch durch leichte Kleidung könne man laut dem Modeunternehmer der Hitze vorbeugen. Bei Männern gebe es aber ein No-Go, von dem er strikt abrät, wie er betonte: "Das sind diese Hosen, die ein bisschen wie Cargo-Bermudashorts aussehen. Das sind aber keine Bermudashorts, sondern die gehen bis zur halben Wade. Ich weiß gar nicht, was das soll. Die meisten Männer können das gar nicht tragen."

RTL-Star Joachim Llambi: "Frauen haben es deutlich einfacher als wir Männer"

Auch "Let's Dance"-Juror Joachim Llambi war für das Midsommar-Dinner von HSE und "Anni Carlsson" extra nach München gereist. Wie schafft er es, dem heißen Wetter zu trotzen? "Die Damen haben es da im Kleidchen immer deutlich einfacher als wir Männer", sagte er der AZ. "Wenn auf der Einladung schick, elegant und sommerlich steht, dann denkt man erst mal: Ach komm, ich gehe im Anzug. Wenn es dann zu heiß wird, ist es völlig okay, wenn man das Sakko auch mal auszieht."

Als Highlight der Midsommar-Feier bereitete Privatkoch Max Kangni ein schwedisches Dinner zu. Zur Vorspeise wurde hausgebeizter Label Rouge Lachs an Gurkenrelish mit Wildkräutersalat und Kaviar serviert. Als vegetarische Alternative gab es Toast Skagen mit Dill-Skyr, Gurke, Apfel, Radieschen, Meerrettich, Zitrone und Onsen-Ei. Zur Hauptspeise wurden originale und vegetarische Köttbullar kredenzt und zur Nachspeise eine Erdbeertarte gereicht.

Damit ging ein gemütlicher, wenn auch recht heißer Midsommar-Abend zu Ende. Welche weiteren Promis dabei waren, sehen Sie oben in der Bilderstrecke.