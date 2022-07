Kein "Wetten, dass..?"-Auftritt für Lena Meyer-Landrut? Thomas Gottschalk macht klare Ansage

Eigentlich ist Lena Meyer-Landrut seit ihrem ESC-Sieg vor zwölf Jahren ein gern gesehener Gast in TV-Shows. Doch Thomas Gottschalk scheint da eine andere Meinung zu haben, zumindest wenn es um einen Auftritt der Sängerin bei "Wetten, dass..?" geht.

"Schlag den Star", "Sing meinen Song" und "Verstehen Sie Spaß?": Lena Meyer-Landrut hat im Laufe ihrer Karriere schon einige Auftritte in beliebten Unterhaltungssendung absolviert. Auch "Wetten, dass.?" steht bereits auf ihrer TV-Vita. Da das Format seit vergangenem Jahr neu aufgerollt wurde und einmal jährlich stattfindet, könnte die Sängerin erneut dabei sein. Allerdings nicht, wenn es nach Gastgeber Thomas Gottschalk geht.

2010 war Lena Meyer-Landrut gemeinsam mit Stefan Raab zu Gast bei "Wetten, dass..?". © IMAGO / Eventpress

Diese Gäste stellt sich Thomas Gottschalk für "Wetten, dass..?" vor

Der beliebte Entertainer und legendäre Showmaster hat bei "Wetten, dass..?" 2021 wieder das Zepter übernommen, nachdem die Sendung 2014 mit Markus Lanz als Host eingestellt wurde. Am 19. November 2022 wird die nächste Ausgabe im TV ausgestrahlt. Dass Lena Meyer-Landrut dann auf der Show-Couch Platz nehmen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Will Thomas Gottschalk sie etwa nicht als Gast haben?

Für die nächste Sendung hat der 72-Jährige offenbar ganz genaue Vorstellungen, wie er im Gespräch mit Johannes B. Kerner erklärt. "Der Unterhaltungschef des ZDF, der sich um diese Themen kümmert, hat die richtigen Namen genannt. Er hat gesagt: 'Stell dir vor, am Ende singt Queen 'We are the champions' – da sind wir richtig! Und auch, wenn Paul McCartney mit 80 reingeschoben wird.'", zitiert " " vorab aus der Talkshow "Bestbesetzung".

"Wetten, dass..?"-Absage: "Wir sind nicht richtig mit Lena Meyer-Landrut"

Lena (und einen weiteren Künstler) sieht Thomas Gottschalk nicht auf der Gästeliste für die neue Ausgabe von "Wetten, dass..?": "Wir sind nicht richtig mit Mark Forster oder mit Lena Meyer-Landrut, behaupte ich." Die beiden seien in seinen Augen zwar "verdiente Künstler", doch für ihn sei es wichtig, eine Größe zu zeigen, "die man mir nicht erklären muss."

Klingt nach einer respektvollen, aber doch knallharten Absage von Thomas Gottschalk für Lena Meyer-Landrut. Ob die ESC-Gewinnerin in der Show überhaupt aufgetreten wäre? Immerhin macht sie sich in den Medien rar und taucht eher selten in TV-Shows auf.