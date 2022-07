Wirbel nach Nena-Auftritt bei "Das große Schlagercomeback": Sender reagiert auf Kritik

Am Samstagabend hat Florian Silbereisen in seiner Show "Das große Schlagercomeback" auch Sängerin Nena begrüßt. Dieser Auftritt wurde von vielen Zuschauern jedoch nicht gut aufgenommen, auf Twitter hagelte es Vorwürfe. Was sagt der Sender MDR zu der Kritik?

24. Juli 2022 - 12:43 Uhr | Sven Geißelhardt

Der Auftritt von Nena in "Das große Schlagercomeback" wird auf Twitter hitzig diskutiert. © BrauerPhotos / J.Reet

"Jedes junge Mädchen wollte so aussehen wie sie, so sein wie sie, einfach so tanzen wie sie. Heute hat sie etwas Zeit für uns und darüber freuen wir uns echt sehr. [...] Herzlich willkommen, Nena." Mit diesen Worten begrüßte Florian Silbereisen die NDW-Ikone Nena in der Show "Das große Schlagercomeback". Während sie von den Zuschauern vor Ort mit frenetischem Applaus begrüßt wurde, entfachte sich in den sozialen Medien eine hitzige Diskussion. Fans feierten die Sängerin, Kritiker waren fassungslos. Nena feiert TV-Comeback bei Silbereisen-Show Der TV-Auftritt von Nena war bereits vor der Sendung umstritten. Vergangenes Jahr hatten sich zahlreiche Konzertveranstalter von ihr distanziert und wollten ihr keine Bühne bieten, nachdem sie sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert und sogar auf einer Party von Querdenkern und Verschwörungstheoretikern gezeigt hatte. Nach fast einjähriger Funkstille zeigte sie sich jetzt am Samstagabend (23. Juli) bei "Das große Schlagercomeback". Florian Silbereisen begrüßt Nena in "Das große Schlagercomeback". © BrauerPhotos / J.Reet Lesen Sie auch "Das große Schlagercomeback": Helene Fischer begeistert auch Ex-Freund ... X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen "Absoluter Skandal": Kritiker entrüstet über "Schlagercomeback"-Auftritt von Nena "Ich fühle mich richtig wohl bei euch", sagte Nena nach ihrem ersten Song. Knapp 20 Minuten dauerte ihr Auftritt, zu ihren vergangenen Skandalen sagte die Sängerin nichts. Trotzdem sorgte sie auf Twitter für Aufregung. Autorin Marie von den Benken zeigte sich bestürzt und schrieb dazu: "Für mich ein absoluter Skandal, dass die ARD Querdenker-Ikone #Nena am Samstagabend zur Primetime bei 'Das große Schlagercomeback mit Florian Silbereisen' vor einem Millionen-Publikum singen lässt." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Auch der Sender ARD erntet Kritik dafür, Nena eine Plattform zu geben. "ARD, ich verlange meine Gebühren zurück. Ich bezahle nicht für Coronaleugner Nena, Oberschwurbler und Reichsbürgeranhänger", wütet ein Zuschauer. Andere wiederum sehen den Auftritt der Sängerin gelassen, wie dieser Tweet beschreibt: "Ich mag Nena und ihre Musik nicht und ich verachte Querdenker, aber es ist trotzdem okay, wenn Nena im ÖRR Pop-Musik machen kann, solange diese keine Propaganda ist. Das muss eine freiheitliche Gesellschaft aushalten, sonst verdient sie dieses Adjektiv nicht mehr." Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Twitter über den Consent-Anbieter verweigert So reagiert der Sender auf Kritik um Nena-Auftritt Inzwischen hat auch der MDR auf die Diskussion um den Auftritt von Nena reagiert. Auf Nachfrage von " " erklärte der Sender: "Nena hat sich kritisch zu den Corona-Maßnahmen geäußert. Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit sind elementare Bestandteile einer pluralistischen Gesellschaft." Die NDW-Ikone sei nur aufgrund ihrer musikalischen Erfolge eingeladen worden.