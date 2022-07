15 Jahre H'Ugo's: Münchner Party-Prominenz feiert mit Stars des FC Bayern

In seinem Lokal "H'Ugos" feiert Ugo Crocamo seinen ersten Hochzeitstag, 51. Geburtstag und ein 15-jähriges Bestehen – natürlich mit dem bunten Stammpublikum wie Giulia Siegel, Simone Ballack, aber auch Stars des FC Bayern.

Zu vorgerückter Stunde ließ der Gastgeber nackte Tatsachen sprechen. Als Ugo Crocamo mit seiner Frau Melanie Fischer-Crocamo die gigantische Torte mit der Aufschrift "1. Hochzeitstag" anschnitt, entledigte sich der Szene-Wirt – ermutigt von den Forderungen der Gäste – seines Hemdes.

Ugo Crocamo (Gastgeber) mit Ehefrau Melanie Fischer © BrauerPhotos / G.Nitschke

"H'Ugo's"-Gastgeber lädt in München zur Dreifach-Party

Das passte ganz gut zur hitzig-heißen Feierlichkeit im "H'Ugos", wo Crocamo gleich zu einer Dreifach-Party geladen hatte. Neben seinem ersten Hochzeitstag feierte er seinen 51. Geburtstag und das 15-jährige Bestehen seines Lokals am Promenadeplatz.

Das ist inzwischen ein Platzhirsch im Münchner Nachtleben. Und quasi der Keimling des Crocamo-Imperiums, das um weitere Lokale gewachsen ist – in Grünwald, Kitzbühel, in Starnberg (ehemals Undosa) und um das Tambosi am Odeonsplatz, inzwischen das Flaggschiff in Ugos Party-Flotte.

FC-Bayern-Stars gehörten im "H'Ugo's" zu Stammgästen

Das "H'Ugo's" ist und war bekannt für seine Trüffel-Pizza – und dafür, dass hier Prominenz unbehelligt feiern kann. So gehörten die früheren FC-Bayern-Stars Franck Ribéry und Torjäger Luca Toni hier zu den verlässlichsten Stammgästen.

Auch zum Jubiläum schaute eine kleine FC-Bayern-Abordnung vorbei: Sportchef Hasan Salihamidzic und Stürmer Serge Gnabry, beide frisch heimgekehrt von der USA-Reise ihres Klubs.

Siegel, Ballack und Theiss: Party-Promis lassen sich Geburtstagssause nicht entgehen

Außerdem feierten mit: Ex-Kickbockweltmeisterin Christine Theiss mit ihrem Ehemann Hans Theiss (CSU-Stadtrat), die Dirndl-Designerinnen Ophelia Blaimer und Sandra Abt, Unternehmer Heiner Kamps, Schauspieler Ralph Möller, Moderator Norbert Dobeleit, DJane Giulia Siegel mit ihren (längst erwachsenen) Kindern Mia und Nathan, Simone Ballack, Angermaier-Chef Axel Munz, Gastronom Sepp Krätz, Designerin Sonja Kiefer und Party-Macher Matthias Scheffel.