Seitenhieb gegen Mats: Cathy Hummels kontert mit lustigem OnlyFans-Spruch

Nach wie vor ist der aktuelle Beziehungsstatus von Mats und Cathy Hummels nicht öffentlich bekannt. In einer Web-Show hat die Münchner Influencerin jetzt allerdings eine klare Andeutung gemacht – und dabei auch gegen ihren Ehemann und GNTM-Model Celine Bethmann ausgeteilt.

Mats und Cathy Hummels lassen sich einfach nicht in die Karten schauen. Auch wenn es in der Vergangenheit gewisse Andeutungen über ihre Beziehung gab und der Profi-Fußballer knutschend mit anderen Frauen abgelichtet wurde, steht ein klares Statement zum Zustand der Ehe noch immer aus. Trotzdem kann es Cathy Hummels offenbar nicht lassen und feuert die Gerüchteküche weiter an – mit einer ordentlichen Portion Humor.

Die Moderatorin und Influencerin war zu Gast in der Web-Show "World Wide Wohnzimmer" von Dennis und Benjamin Wolter. Die Comedy-Zwillinge ließen es sich nicht nehmen, bei Cathy etwas nachzuhaken und forderten sie heraus. Ihr wurden jeweils drei erfundene Schlagzeilen präsentiert, von denen sie sich für eine entscheiden sollte. Bei dieser Gelegenheit bewies die 34-Jährige viel Selbstironie und Witz.

OnlyFans-Spruch von Cathy Hummels: "Vielleicht hätte ich wieder eine Chance bei Mats"

In einer Runde wurden Cathy Hummels diese fiktiven Schlagzeilen vorgelegt: "Cathy wird zur Wollny – diese VIP-Familien wagen den 'Promi-Frauentausch'", "Promille-Protz am Partystrand – Cathy dicht auf Ibiza" und "Lasziv im Bodypainting-Blaumann – Cathy Hummels erobert OnlyFans".

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (YouTube). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter YouTube über den Consent-Anbieter verweigert

Den letzten Vorschlag nutzte die Münchnerin für eine unerwartete Ansage und erklärte: "Vielleicht hätte ich dann wieder eine Chance bei Mats!" Mit dieser Schlagfertigkeit brachte sie auch die beiden Gastgeber zum Lachen. "Das lassen wir mal so stehen", sagte sie noch dazu. Ob sie damit auf Julia Nikola Gauly anspielte? Immerhin gab es Fotos, welche die Influencerin knutschend mit einem prominenten Fußballer zeigten. Sie soll auch einen Account auf der Social-Media-Plattform OnlyFans, die von vielen Erotikstars genutzt wird, betreiben.

Cathy Hummels rechnet mit Celine Bethmann ab: "Das gehört sich nicht"

Aber nicht nur Mats Hummels wurde in der Folge "World Wide Wohnzimmer" von Cathy veräppelt, auch Celine Bethmann bekam einen verbalen Seitenhieb zu spüren. Das GNTM-Model soll vor wenigen Wochen den Ehemann der Münchnerin gedatet haben. Die Comedy-Zwillinge nutzten das, um eine weitere erfundene Schlagzeile zu kreieren: "Celine Bethmann und Cathy Hummels: Das große BFF-Shooting".

Cathy Hummels spricht Klartext über das Verhalten von Celine Bethmann. © BrauerPhotos, imago

"Ich hab mit ihr ja gar kein Problem, sie ist eine wunderschöne Frau", sagte Cathy Hummels dazu, stellte aber weiter klar: "Ich fand nur die Art und Weise nicht sehr respektvoll gegenüber mir." Vor allem die Tatsache, dass Celine Bethmann private Bilder aus Mats Hummels Wohnung postete, fand sie nicht gut. "Ich glaube, Mats fand das auch nicht ganz so stilvoll. Es gibt einfach manche Dinge, die gehören sich nicht und das gehört sich nicht."

Doch auch in diesem Format sprach Cathy Hummels keinen Klartext zur aktuellen Situation mit Mats. "Ihr habt ihn doch kennengelernt. Er ist doch cool. Aber es gab halt gewisse Umstände", lautete ihr abschließendes Fazit. Ob ihr Ehemann die Show gesehen hat und darauf reagieren wird? Das bleibt abzuwarten.