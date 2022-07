BH-Fauxpas bei Helene Fischer? Fans diskutieren über Outfit

Hat Helene Fischer mit diesem Outfit daneben gegriffen? Ein Instagram-Foto von Moderator Stefan Gödde sorgt für reichlich Diskussion um ihren BH. Sogar der Unterwäsche-Hersteller mischt sich ein.

Am Samstagabend wird sich Helene Fischer nach längerer Auszeit wieder in einer TV-Show zeigen und bei Ex Florian Silbereisen in "Das große Schlagercomeback" auftreten. Moderator Stefan Gödde ist der Sängerin vorab auf einem Event begegnet und hat ein Foto des Treffens gepostet. Mit ihrem Outfit hat sie eine Diskussion unter ihren Fans entfacht.

BH von Helene Fischer löst Fan-Diskussion aus

"Über letzte Nacht: Es war sehr schön dich zu treffen", schreibt der ProSieben-Moderator zu einem gemeinsamen Bild mit der Schlagerqueen. Der Schnappschuss wurde bei einem Event am Bodensee aufgenommen, wie aus den gesetzten Hashtags hervorgeht. Stefan Gödde trägt einen klassischen Anzug, Helene Fischer strahlt in einem weißen Jumpsuit mit elegantem Gürtel. Doch ein Detail fällt einigen Followern sofort auf: Der dunkle BH der Sängerin scheint durch das Oberteil!

Kritik an Helene Fischers Outfit: "Unter weißen Sachen zieht man rotes drunter"

Ein Fan findet das offenbar nicht sehr schön und kritisiert die Aufmachung von Helene Fischer: "Ein echt schönes Bild von euch zwei, ABER unter weißen Sachen zieht man rotes drunter, damit man es nicht sieht." Ein weiterer Kritiker unterstellt ihr sogar Absicht: "Das ist sicher kein Mode Fauxpas , im Gegenteil."

Andere Follower verteidigen die "Atemlos"-Interpretin und schreiben Kommentare wie: "Lasst Helene doch einfach mal Helene sein und freut Euch einfach über ihre Musik und dass sie bald wieder etwas häufiger für die Öffentlichkeit da ist." Sogar das Mode-Unternehmen "OCEANSAPART" mischt sich ein, denn Fans wollen auf dem BH von Helene Fischer das Label des Herstellers entdeckt haben. "Schön, dass Dir unser Bra gefällt", lautet das Fazit.

Helene Fischer zu Gast bei Ex Florian Silbereisen

Ob ihr Florian Silbereisen seine Ex auf ihren modischen Fauxpas ansprechen wird? Immerhin ist sie am Samstag (23. Juli) zu Gast in seiner Sendung "Das große Schlagercomeback" und will dort ihren neuen Song "Liebe ist ein Tanz" präsentieren. "Ich freue mich so sehr, dass Helene wieder in meiner Show ist", sagt der Entertainer im Gespräch mit " ". "Ich kann schon jetzt versprechen, dass ihr Auftritt ein Höhepunkt der Sendung sein wird." Vielleicht wird es dann mehr um ihre Gesangskünste als um ihre Unterwäsche gehen.