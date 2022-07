"Vier Zentimeter Bauchumfang verloren": Tom Kaulitz macht die Alpen-Kur

Nach einer erfolgreichen Abnehmkur in Deutschland plant der "Tokio Hotel"-Gitarrist offenbar einen TV-Auftritt.

Schlank und entspannt: Tom Kaulitz und Heidi Klum tun sich in den Alpen Gutes. (Archivbild)

Heidi Klum und Tom Kaulitz hat die Urlaubszeit nach Deutschland gebracht: In den Alpen ließ sich das Paar in einem Wellness-Hotel wieder in Form bringen.

Vier Zentimeter sei dabei sogar der Bauchumfang geschmolzen, ließ Tom Kaulitz die Zuhörer in dem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ wissen, den er

Das Geheimnis der Alpenkur: Kleine Portionen, immer wiederkehrende Gerichte: "Man soll sich so monoton wie möglich ernähren", so Tom.

Tom Kaulitz und Heidi Klum entspannen durch Entschlackung

Das Ziel war eine Entschlackung und ein Ausschwemmen der Giftstoffe aus dem Körper – und damit kam dann auch eine deutlich schlankere Linie.

Bruder Bill fällt vor allem auf, dass Tom nach der Kur als neuer Mensch zurückgekommen ist: "Du siehst sehr erholt aus."

Ob sich Tom damit fit für einen Auftritt im deutschen TV machen wollte? Im selben Podcast entlockte Bill ihm nämlich, dass Heidi und Tom sich für die Teilnahme an der Show "Mein Mann kann's" bewerben...