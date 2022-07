Heidi Klum und Tom Kaulitz in den Bergen: Oben ohne wandert's sich noch schöner

Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge! Prominentes Paar auf ungewöhnlichen Pfaden: Tom Kaulitz (ohne T-Shirt) und Topmodel Heidi Klum erklimmen die heile Welt der Berge.

Heidi Klum (49) und Mann Tom Kaulitz (32) haben bei einem Ausflug in die Berge großen Spaß und lassen via Instagram auch ihre Fans an ihren Erlebnissen in der Natur teilhaben.

Tom Kaulitz: Bergtour ist eine schweißtreibende Angelegenheit

Die GNTM-Moderatorin und ihr "Tokio Hotel"-Gitarrist haben offensichtlich eine richtige Gaudi: Der 32-Jährige hat sich gleich mal seines T-Shirts entledigt – so eine Kraxeltour ist ja auch eine schweißtreibende Angelegenheit.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Seine Frau genießt den Anblick ihres Gatten sichtlich und nimmt sich dann gut gelaunt selbst auf die Schippe: Heidi Klums Instagram-Video ist mit der Musik der "Lechner Buam" und deren Hit "Heidi, deine Welt..." unterlegt, während auf den bewegten Bildern zwei Fans der etwas anderen Art den Weg des Paares kreuzen.

Wanderer Heidi Klum und Tom Kaulitz: Wenn Kühe ihren Weg kreuzen

Zwei Kühe stellen sich dem prominenten Wander-Duo in den Pfad. Natürlich wird alles gleich für die Follower festgehalten. Das Quartett bildet so die perfekte Idylle ab.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (Instagram). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter Instagram über den Consent-Anbieter verweigert

Glamour-Model und Showbusiness-Expertin Heidi Klum ist ganz auf die Ursprünge der Natur konzentriert. Sie genießt die Freiheit und die Bergluft. Die 49-Jährige verleiht ihrer Freude darüber mit einem langgezogenen "Moooooooooo" Ausdruck...