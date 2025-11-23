Auf finanzielle Hilfe ist Thomas Müller natürlich nicht angewiesen. Trotzdem unterstützen Bill und Tom Kaulitz den Profi-Fußballer jetzt mit Spenden. Was hat es damit auf sich?

Dass Tom Kaulitz (36) als Fan den FC Bayern München unterstützt, ist bekannt. Bereits mehrere Male war der Tokio-Hotel-Gitarrist in der Allianz Arena vor Ort, um seinen Lieblingsverein kräftig anzufeuern. Zuletzt beispielsweise im September, als der FCB gegen den FC Chelsea siegen konnte. Mit von der Partie waren selbstverständlich auch Ehefrau Heidi Klum (52) sowie Zwillingsbruder Bill (36).

Für Tom Kaulitz war der Abschied von Thomas Müller (36) aus München schwer zu verkraften. Der Stürmer kickt seit Sommer bei den Vancouver Whitecaps. Dass Kaulitz sich für Müller weiterhin gern einsetzt, beweist er jetzt mit einer rührenden Geste.

Kaulitz-Brüder unterstützen Thomas Müller mit Spenden: "Grüße gehen raus"

Tom Kaulitz verkündet im Podcast " " stolz: "Wir sind dieses Jahr dabei! Wir unterstützen die United-Charity-Aktion von 'Thomas Müller & Friends'. Liebe Grüße gehen raus." Die Brüder spenden zugunsten einer Wohltätigkeitsaktion von Müller.

"Und zwar kann man da [...] bis zum 12. Dezember auf Artikel für einen guten Zweck bieten. Und wir haben zwei Mal Meet and Greets für eine Stadt auf unserer Tour zur Verfügung gestellt", schildert der Tokio-Hotel-Gitarrist. Mit seiner vierköpfigen Band geht der Mann von Heidi Klum im Herbst 2026 auf große Arena-Tour. Am 16. November führt es Tokio Hotel dafür nach München.

Tom Kaulitz über Spenden an Thomas-Müller-Aktion: "Hoffentlich viel Geld"

Die Spendenaktion von Thomas Müller über das Online-Auktionsportal United Charity kommt der Nicolaidis YoungWings Stiftung zugute. Laut begleitet diese junge trauernde Menschen auf ihrem Weg durch Verlust und Neuanfang. "Auch Thomas Müller selbst spendet dieses Jahr wieder ganz viele Preise, worauf man bieten kann", erklärt Tom Kaulitz im gemeinsamen Podcast mit seinem Bruder Bill. "Hoffentlich kommt möglichst viel Geld zusammen", so der Gitarrist.

Thomas Müller glänzt auf dem Fußballplatz – und beweist mit einer eigenen Spendenaktion auch abseits des Rasens viel Herz. © imago/MIS

Thomas Müller beweist Herz und kündigt München-Rückkehr an

Thomas Müller engagiert sich schon seit vielen Jahren für die Arbeit der Münchner Stiftung. Soziales Engagement und Hilfsbereitschaft spielen im Leben des Profi-Kickers – neben dem Dribbeln auf dem Fußballplatz – längst eine wichtige Rolle. Das dürfte auch seinen zahlreichen Fans, die das große Herz des 36-Jährigen sehr schätzen, nicht entgangen sein.

In nicht allzu langer Zeit ist Müller auch in München wieder anzutreffen. Denn wie der Profi-Fußballer in seinem Newsletter verlauten ließ, steht seine Rückkehr in die Isar-Metropole kurz bevor. Zumindest die Weihnachtszeit will Thomas Müller unbedingt im Kreise seiner Liebsten verbringen. Worauf er sich beim Heimatbesuch besonders freut? Die deutsche Küche, die er sehr zu schätzen weiß: "Ganz oben auf meiner Essensliste: Schupfnudeln mit Sauerkraut."