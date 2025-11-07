Thomas Müller fand in Vancouver ein neues Zuhause. Sein Herz schlägt jedoch nach wie vor für die bayerische Heimat. Jetzt verrät der Profi-Fußballer, wann es für ihn zurück nach Deutschland geht.

Seit August dieses Jahres nennt Thomas Müller (36) Vancouver sein Zuhause. Im Sommer packte der einstige FC-Bayern-München-Kicker seine Siebensachen, um in der kanadischen Stadt beim Klub Vancouver Whitecaps durchzustarten. Müller gewährte bereits Einblicke in sein neues Leben. Dem 36-Jährigen scheint es in Kanada durchaus zu gefallen.

Doch zweifelsohne schlägt Müllers Herz nach wie vor für seine Heimat in Bayern. Vor seinem Umzug nach Vancouver lebte er hauptsächlich auf dem Gestüt Gut Wettlkam in Otterfing bei München. Auch eine Mietwohnung im Gärtnerplatzviertel legte er sich zu. Wie Müller jetzt verrät, zieht es ihn schon in Kürze zurück ins bayerische Heimatland.

Thomas Müller über Abreise aus Vancouver: Dann geht's "zurück nach Deutschland"

Thomas Müller verkündet in seinem aktuellen Newsletter: "In der Winterpause, die hier bei den Whitecaps nach den Playoffs beginnt, geht's natürlich zurück nach Deutschland in die Heimat." Damit betont der einstige Profi-Kicker, dass er die spielfreie Zeit in Bayern verbringen möchte – ehe es ihn für die Karriere bei den Vancouver Whitecaps wieder zurück nach Kanada führen wird.

Thomas Müller: Darauf freut er sich in der bayerischen Heimat

Müller schreibt von "Heimatgefühlen" und betont damit seine Sehnsucht nach Bayern. "Ich freue mich auf Familie, Freunde und die Weihnachtszeit, inklusive Weihnachtsschmankerl", stellt der 36-Jährige klar. Seine Partnerin Lisa Müller zog nicht mit ihm nach Vancouver, was immer wieder für Gerüchte rund um deren Ehe-Zustand sorgte.

Thomas Müller zog im August nach Vancouver. Seine Frau Lisa blieb in der bayerischen Heimat. © imago/Pressefoto Baumann

Deutsche Küche für Thomas Müller: "Schupfnudeln mit Sauerkraut"

Zurück in der bayerischen Heimat freut sich Thomas Müller nicht zuletzt auf die deutsche Küche. "Ganz oben auf meiner Essensliste: Schupfnudeln mit Sauerkraut", betont der Fußballer. Ob er in puncto Kulinarik auf die Kochkünste seiner Mutter Klaudia setzt? Das ist wohl nicht ganz unwahrscheinlich.

Thomas Müller im Herzen noch immer beim FC Bayern München: "Tief verbunden"

Obwohl Thomas Müller seit August die Vancouver Whitecaps seinen Heimatverein nennt, fiebert er noch immer bei Spielen des FC Bayern München mit. "Trotz Zeitverschiebung schaue ich weiterhin, so gut es geht, Bayern-Spiele. Zum einen, weil ich [mit dem Verein, d. R.] in vielerlei Hinsicht tief verbunden bin – ich habe weiterhin eine heiße Leitung zum Team. Zum anderen, um zu sehen, wo die Messlatte im internationalen Fußball hängt", schreibt Müller dazu.

Stolz wie Bolle: Thomas Müllers Eltern Klaudia und Gerhard Müller (während eines DFB-Pokalspiels im Jahr 2019). © imago/Revierfoto

"Der FC Bayern ist aktuell wohl das heißeste Team in Europa. Nicht nur von den Ergebnissen her, sondern auch von der Leistung. Dieser dominante Fußball macht richtig Spaß anzuschauen", so der 36-Jährige.

Vor wenigen Wochen erzählte Thomas Müller im AZ-Interview, dass ihn in Vancouver "manchmal" Gefühle der Einsamkeit überkommen. Umso glücklicher ist Müller wohl darüber, in der Weihnachtszeit seine Liebsten in Bayern um sich zu haben.