Für Thomas Müller ging kürzlich eine aufregende Zeit los: Der Profifußballer kickt seit August für die "Vancouver Whitecaps". Doch Ehefrau Lisa ist nicht mit ihm nach Kanada gezogen. Wie es ihm ohne seine Liebste ergeht? Der 35-Jährige gewährt jetzt private Einblicke.

Thomas Müller (35) ist vor Kurzem einen wichtigen Schritt gegangen: Der gebürtige Bayer hat seiner Heimat den Rücken gekehrt und ist nach Kanada gezogen, wo er bei den "Vancouver Whitecaps" unter Vertrag steht. Doch dieses Abenteuer erlebt der Profifußballer wohl ohne seine Ehefrau – Lisa Müller (35) ist bislang in Bayern geblieben. Nun teilt der Sportler Eindrücke aus seinem neuen Leben.

Thomas Müller in Vancouver: "Die Stadt ist ein Traum"

Auf Instagram lässt Thomas Müller seine Fans an seinem neuen Alltag teilhaben. Freudig teilt der 35-Jährige Aufnahmen, die ihn beim Erkunden der kanadischen Metropole zeigen. Mit dem Fahrrad geht es für Müller durch die Innenstadt und schließlich raus ins Grüne – und in seiner neuen Wahlheimat scheint es dem Profikicker ausnehmend gut zu gefallen.

Begeistert schreibt Thomas Müller: "An meinem freien Tag nach dem Heimspiel gegen Houston habe ich die Zeit genutzt, um auf dem Fahrrad die neue Stadt zu erkunden. Auf meiner Tour durch Vancouver habe ich unter anderem den Stanley Parc, die Capilano Bridge oder die Seawall gesehen. Die Stadt ist ein Traum und ich fühle mich schon nach wenigen Tagen sehr wohl."

Beziehungsexpertin über Thomas und Lisa Müller: "Große Hürden"

In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Krisengerüchten um Thomas und Lisa Müller gekommen. Die Tatsache, dass die Dressurreiterin nicht mit nach Kanada gekommen ist, hat die Spekulationen natürlich weiter befeuert. Die AZ hat Beziehungsexpertin um Einschätzung gebeten. Steht die räumliche Trennung der Müllers für eine mögliche Ehekrise?

Für Hannah Gensch sei das "viel zu kurz gedacht": "Dass Gerüchte aufkommen, hat oft mehr mit der Rolle zu tun, die Prominente als Projektionsfläche für unsere eigenen Vorstellungen von Liebe einnehmen." Nichtsdestotrotz räumte die Beziehungsexpertin ein, dass sich die Müllers in einer herausfordernden Phase befinden könnten: "Die großen Hürden sind die Zeitverschiebung, die getrennten Lebenswelten und der Mangel an spontaner körperlicher Nähe." Ob Lisa Müller ihrem Mann schon bald einen Besuch in Kanada abstatten wird? Man darf gespannt sein.