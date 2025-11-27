Kaulitz-Gspusi Jannik Kontalis redet Liebes-Tacheles: "Zeitpunkt gekommen"

Bill Kaulitz und der Realitystar Jannik Kontalis sorgten für heiße Liebesgerüchte. Jetzt gibt Kontalis ein klares Beziehungsupdate und lässt keine Fragen mehr offen.

Wie steht es um Bill Kaulitz (36) und Jannik Kontalis (29)? Der Tokio-Hotel-Sänger und der Realitystar aus Nordrhein-Westfalen sorgten in den vergangenen Monaten immer wieder für Liebesgerüchte. Nach einer gemeinsamen Klubnacht in Berlin reiste Kontalis im Sommer für eine Pool-Party von Kaulitz nach Los Angeles. Wie Schnappschüsse zeigen, verstanden die beiden sich bestens und schienen auf Flirtkurs zu sein. Im September trafen sie während der Wiesn erneut aufeinander und heizten bestehende Liebesgerüchte weiter an. Im Gespräch mit der AZ verriet Kontalis damals: "Wir mögen uns einfach." Jetzt spricht Jannik Kontalis über seinen aktuellen Beziehungsstatus.

Bill-Kaulitz-Flirt mit klarer Botschaft: Beziehungsstatus von Jannik Kontalis

"Bist du Single?", möchte ein Fan von Kontalis in einer Instagram-Fragerunde wissen. Kontalis' Antwort fällt eindeutig aus: "Ja und bin glücklich so zurzeit." Aus den Flirtereien mit Bill Kaulitz ist – wie der Realitystar anmerkt – also nichts Ernsthaftes geworden. Dass Jannik Kontalis das Single-Dasein genießt, verdeutlicht er in einem weiteren Posting. Auf die Frage, ob er derzeit auf Dates gehe, meint der 29-Jährige entschlossen: "Nein, ich suche aber auch nicht."

"Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist"

Der einstige Gspusi von Bill Kaulitz will sein Liebesglück nicht erzwingen. "Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen ist, nehme ich diesen auch an. Also ich lass einfach alles auf mich zukommen", so Kontalis.

Klare Worte von Jannik Kontalis: Der Ex-Gspusi von Bill Kaulitz betont, er gehe derzeit als Single durchs Leben. © Instagram/jannikkontalis

Dass die Flirtereien zwischen Bill Kaulitz und dem Rheinländer zu keiner Beziehung führten, deutete sich schon zuvor an. Gegenüber verriet Jannik Kontalis im September: "Bill und ich haben uns kennengelernt. Das war auch eine echt schöne Zeit. Aber ich glaube, wir führen einfach zu verschiedene Leben."

Schwager von Heidi Klum bereit für neue Liebe

Ob sich Kaulitz aus der Liaison mit Kontalis mehr erhofft hätte? Klar ist, der Tokio-Hotel-Sänger ist bereit für eine neue Liebe, wie er des Öfteren im Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" andeutete. Seine bislang letzte Beziehung mit Ballermann-Star Marc Eggers (39) entpuppte sich für den Schwager von Heidi Klum (52) als große Enttäuschung. Fremdgehvorwürfe standen im Raum. Eggers soll Kaulitz mit mehreren Frauen betrogen haben.

Bill Kaulitz und Jannik Kontalis flirtend auf der Wiesn. © Sven Geißelhardt

Nach einer ersten Trennung gab der Tokio-Hotel-Sänger dem 39-Jährigen eine weitere Chance. Doch auch der zweite Beziehungsversuch war zum Scheitern verurteilt. Seit Ende 2024 gehen Kaulitz und Eggers endgültig getrennte Wege.