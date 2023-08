Katzenberger-Stiefvater Peter Klein kündigt große Enthüllung an: Ex Iris fühlt sich bedroht

Der Social-Media-Kleinkrieg im Hause Klein scheint eine neue Eskalationsstufe erreicht zu haben. Während Peter ankündigt, bald seine Wahrheit zu offenbaren, teilt Katzenberger-Mama Iris weiter kräftig aus – und auch Yvonne Woelke mischt sich wieder ein.

Würde man die mediale Schlammschlacht, die in den letzten Monaten beim Katzenberger-Klein-Cordalis-Clan gewütet hat, in einer fiktiven Seifenoper sehen, würde man es höchstwahrscheinlich für komplett überzogen halten. Doch der Trennungskrieg zwischen Peter und Iris Klein ist real und hält seit Januar Fans und Follower in Atem. Immer wieder legen die zerstrittenen Parteien nach, machen einander Vorwürfe und berichten ihre Sicht der Dinge. Bald will auch der Noch-Stiefvater von Daniela Katzenberger seine Wahrheit erzählen, wie er jetzt ankündigt.

Peter Klein kündigt Enthüllung an: "Die Zeit wird kommen"

Auf Instagram zeigt sich Peter Klein kampfeslustig. "Ich lasse mir nichts mehr gefallen, aber ich bin geduldig und warte auf den richtigen Moment", schreibt er in seiner Story. Was hat den neuen Ärger ausgelöst? "Gestern war mir ein bisschen übel", berichtet der gelernte Maler und Lackierer in einem kurzen Clip. "Das kann rückwirkend daran gelegen haben, dass ich in den letzten Tagen wieder Interviews hören musste bezüglich meiner Person, deren Inhalt einfach nur noch zum Kotzen waren."

Peter Klein will das Gerede über eine angebliche Affäre mit Yvonne Woelke und Lästereien über seine vermeintlich nicht vorhandene Arbeitsmoral nicht mehr unkommentiert stehen lassen. "Die Zeit wird kommen, wo ich meine Wahrheit komplett erzähle", poltert er weiter. "Bisher habt ihr nur Bruchstücke davon gehört. Aber wenn es so weit ist, wird die Person, die alles in die Öffentlichkeit getragen hat [...], sich noch wundern."

Ist Peter Klein bei "Promi Big Brother" 2023 dabei? Ex Iris deutet Teilnahme an

Ob damit seine Ex Iris Klein gemeint ist? Die 56-Jährige hat in den vergangenen Monaten kaum eine Gelegenheit ausgelassen, gegen ihren Noch-Ehemann öffentlich auszuteilen. Auch in ihrer aktuellen Instagram-Story wütet sie wieder gegen Peter und schreibt: "Wenn mein Ex im Promi BB Haus sein 5678904257igstes Interview gibt..." Ob der 56-Jährige tatsächlich bei der Trash-Show "Promi Big Brother" 2023 dabei sein wird, ist bislang aber nicht bekannt. Die Promi-Teilnehmer werden bis kurz vor Start geheim gehalten.

Die Mutter von Daniela Katzenberger wirft ihrem Ex vor, die Unwahrheit zu erzählen, wie sie weiter schreibt. "Der einzige, der lügt, ist er selbst. Er hat einfach zu viel Zeit. Arbeiten wäre eine Lösung!" Für die Androhung einer Offenbarung sieht sie einen bestimmten Grund: "Ihr fragt alle, warum er mir ständig droht? Ganz einfach... weil er Presse braucht und die bekommt er nur, wenn er über mich redet."

Yvonne Woelke lästert über Iris Klein: "Witzfigur"

Als ob zwei Streithähne noch nicht genug wären, schaltet sich eine dritte in den Social-Media-Zoff ein – Yvonne Woelke. Sie soll mit Peter Klein angeblich eine Affäre gehabt haben, als die beiden als Begleitpersonen für Lucas Cordalis und Djamila Rowe nach Australien gereist waren. "Es gibt gerade so eine Witzfigur, die behauptet, Peter kann gar nichts, Peter arbeitet auch nichts", lästert sie in ihrer Instagram-Story. "Dafür, dass er nix kann, hat er verdammt viel gearbeitet", lobt sie den Einsatz von Peter Klein, mit dem sie gemeinsam in der Sendung "Wettkampf in 4 Wänden" zu sehen ist. Eigentlich hätte statt Yvonne Woelke allerdings Iris Klein in dem Format dabei sein sollen.

In ihrer Instagram-Story appelliert Yvonne Woelke an ihre Fans: "Ihr merkt doch selber, dass gewisse Lügen jetzt langsam zum Vorschein kommen. Und natürlich muss sie weiter lügen, sonst würde das Kartenhaus zusammenfallen." Dann macht sie der Katzenberger-Mutter ein Angebot: "Ein bisschen tut sie mir auch leid. Sie kann mich gerne anrufen, ich bin auch nicht nachtragend." Dass Iris Klein tatsächlich zum Telefonhörer greifen wird, ist eher unwahrscheinlich. Viel realistischer ist, dass auf diese Ansage eine weitere Retourkutsche via Instagram folgen wird – man darf also gespannt bleiben.