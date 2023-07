Yvonne Woelke schnappt Katzenberger-Mutter Iris Klein RTL-Sendung weg und startet Läster-Attacke im TV

Am Dienstagabend ist im TV die RTL-Show "Wettkampf in 4 Wänden" mit Peter Klein und Yvonne Woelke gestartet. Doch eigentlich hätte Iris Klein mit ihrem Ex Peter vor der Kamera stehen sollen. Bereits in der ersten Folge wird die Mutter von Daniela Katzenberger zum Ziel von Hohn und Spott.

Yvonne Woelke hätte eigentlich nicht an der Seite von Peter Klein in "Wettkampf in 4 Wänden" auftreten sollen.

Was tatsächlich im Versace-Hotel am Rande des Dschungelcamps bei Peter Klein und Yvonne Woelke gelaufen ist, wissen nur die beiden. Allseits bekannt sind die Folgen der Affären-Gerüchte – öffentliche Anschuldigungen, Trennung und Instagram-Schlammschlacht mit Iris Klein. Auch wenn der Noch-Stiefvater von Daniela Katzenberger beteuert, nicht fremdgegangen und in keiner Beziehung mit der angeblichen Nebenbuhlerin zu sein, zeigt er sich nun in einer RTL-Sendung an der Seite von Yvonne Woelke. Damit nicht genug: Die geschasste Ex wird in der ersten Folge gar verspottet.

Yvonne Woelke als Ersatz: Iris Klein hätte eigentlich bei "Wettkampf in 4 Wänden" dabei sein sollen

Bei "Wettkampf in 4 Wänden" treten Promis in Zweier-Teams an, um ein Preisgeld von 50.000 Euro zu gewinnen. Dafür müssen sie innerhalb weniger Wochen aus einem Rohbau eine Traumwohnung erschaffen. Allerdings war Yvonne Woelke als Teilnehmerin nie vorgesehen, wie in der Sendung enthüllt wurde. "Dieses Format hattet ihr ja schon vor einem Jahr angeboten bekommen", sagt die Schauspielerin an Peter Klein gerichtet. In einem eingeblendeten Bewerbungsvideo ist dann plötzlich Iris Klein an der Seite des gelernten Malers und Lackierers zu sehen. "Wie sind die Kleins. Wir zwei reichen eigentlich für das Format, denn wir bauen die vier Häuser gleich gleichzeitig um", freut sich die Mutter von Daniela Katzenberger darin auf das Format.

Böser Seitenhieb gegen Katzenberger-Mama Iris Klein

Bevor es zu den Dreharbeiten kommen konnte, trennten sich Peter und Iris Klein öffentlich. Das Verhältnis der beiden scheint derart beschädigt zu sein, dass keine Zusammenarbeit mehr möglich schien. Daher nahm Yvonne Woelke den Platz an der Seite des Katzenberger-Stiefvaters ein. "Was meinst du, was Iris darüber denkt, dass ich jetzt dabei bin?", fragt die 41-Jährige. Peter Klein ist sich sicher: "Es war schon ein Traum, das gemeinsam zu machen. Sie richtet gern ein und dekoriert gern."

Für Yvonne Woelke scheint es nicht genug zu sein, Iris Klein den TV-Job wegzuschnappen. Sie macht sich in der Sendung auch noch über sie lustig. "Ich glaub, wenn du auch keinen Sport machst und nicht fit bist, wird das echt schwer. Das ist ja auch anstrengend. Du hättest jetzt alles alleine machen müssen", säuselt sie augenzwinkernd. Bei vielen Zuschauern kommt dieser Seitenhieb nicht gut an. Auf der Instagram-Seite von RTL schreibt ein Kritiker in den Kommentaren: "Auf jeden Fall hetzt Yvonne sogar in dieser Sendung gegen Iris. Beschämend."

Einschaltquoten: So schnitt "Wettkampf in 4 Wänden" beim Zuschauer ab

Die Einschaltquoten allerdings zeigen, dass das Format bei den Fans gut ankommt. Wie das Branchenmagazin " " berichtet, lag der Marktanteil bei der relevanten Zielgruppe bei 10,6 Prozent, demnach schalteten 460.000 Menschen ein. Insgesamt lockte "Wettkampf in 4 Wänden" 1,13 Millionen Zuschauer vor den Fernseher. Ob das an Peter Klein und Yvonne Woelke lag, bleibt abzuwarten.